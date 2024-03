/GALERIE/ Dalšími zápasy ve středu pokračovala nejvyšší soutěž basketbalistek Chance ŽBL, kde probíhá nadstavbová fáze. Ve skupině A1, kde se bojuje o první až páté místo, se nedařilo Hradci Králové. Lvice na domácí palubovce vůbec nestačily na obhájkyně stříbrných medailí Žabiny Brno, kterým podlehly vysoko 40:72.

Nadstavba A1: Sokol Hradec Králové (v bílém) - Žabiny Brno. | Foto: hradeckelvice.cz

Jak je z výsledku patrné, Východočeškám, které s jistotou obsadí v nadstavbě páté místo, se ve vstupním zápase další ligové fáze (v 1. kole měly volno) nedařilo především na útočné polovině. Rozhodnuto bylo prakticky už po prvním poločase, kdy se náskok Brňanek dostal přes třicetibodový rozdíl.

„Z naší strany to byl velmi špatný zápas. Nedostali jsme se do dobrých pozic, a když už jsme se do nich dostali, tak jsme je neproměnili. Z toho pak pramení tak vysoký rozdíl, který je hrozivý. Byli jsme nedůslední při uvolnění, chyběl nám pohyb míče. Spousta chyb a nevynucených ztrát, v tom duchu se pak vedlo utkání. Máme stále na čem pracovat,“ uvedl hradecký kouč Peter Bálint.

„Co bych k zápasu řekla. Přijde mi, že to je pořád dokola, celou tuhle sezonu. Něco si řekneme a pak je to jinak. Chtěla bych z toho mít radost, chci, abychom odehrály dobré zápasy, ale zase se nám to nepovedlo. Daly jsme jen čtyřicet bodů a s tím se nedá vyhrát vůbec nic. Moc pozitivního bych nenašla, možná ve třetí čtvrtině jsme bránily dobře,“ konstatovala Kristýna Čuperková, křídlo Lvic.

Chance ŽBL, nadstavbová skupina A1 – 2. kolo

Sokol Hradec Králové – Žabiny Brno 40:72 (8:22, 17:48, 25:56). Body: Effangová 13, Čuperková 8, Velichová 7, Šubrtová 4, Vydrová 3, Brožová 2, Hrubá 2, Vlčková 1 – Cunaneová 19 (14 doskoků), Stoupalová 11 (13 doskoků), Sklenářová 10, Hamzová 8, Dudášová 6, Záplatová 6, Mezihoráková 5, Buřtová 3, Kneževičová 2, Nétková 2. Rozhodčí: Kučírek, Kubiš, Scholzová. Trojky: 5:6. Trestné hody: 9/5 – 15/12. Doskoky: 41:57. Fauly: 14:14. Pět osobních chyb: 1:0 (Havrylchyková). Diváci: 124.

Další zápas: KP Tany Brno – BLK Slavia Praha 87:58.

TABULKA

1. USK Praha 19 19 0 1861:916 38

2. Žabiny Brno 20 17 3 1628:1261 37

3. KP Tany Brno 20 14 6 1606:1424 34

4. Slavia Praha 20 13 7 1466:1537 33

5. Hradec Král. 19 8 11 1317:1419 27

Další duel nadstavbové fáze Chance ŽBL Lvice sehrají v neděli 10. března na palubovce dalšího brněnského družstva KP Tany (10.30).