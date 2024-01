/GALERIE/ Basketbalisté Hradce Králové jsou po téměř měsíci opět v čele tabulky prvoligové skupiny východ. V domácím duelu se Zlínem potvrdili úlohu favorita a zvítězili o 23 bodů. Dosavadní lídr ze Svitav naopak doma nečekaně selhal v souboji s Novým Jičínem.

I. liga mužů, skupina východ: Hradec Králové (v bílém) - Zlín | Foto: René Josiek

Královští sokoli měli svoji roli usnadněnou tím, že soupeř ze Zlína přijel jen v sedmi hráčích. Vývoj utkání měli plně ve své moci a byť to v jejich hře místy drhlo, dvanáctou výhrou v sezoně se dostali na první místo o skóre před svitavské Tury.

„Hráli jsme po dlouhé pauze a ze začátku to tak i vypadalo. Soupeř přijel v malém počtu, tudíž hrál prakticky celou dobu zónu. Bohužel jsme se tolik netrefovali, jak jsme potřebovali. Zároveň v obraně to trochu vázlo v komunikaci. Ale naštěstí jsme si ve druhé půli vytvořili náskok, který jsme si potom drželi a tím se dostali do klidu,“ hodnotil duel hradecký rozehrávač Tomáš Dvořák.

I. liga mužů, skupina východ

15. KOLO: Královští sokoli Hradec Králové – Fastav Zlín 98:75 (27:21, 44:33, 72:52). Body: Sedmák 23, J. Svojanovský 15, Dvořák 14, M. Welsch 14, Kalný 8, T. Mráz 7, Dlugoš 6, Bubeníček 4, Jelínek 3, Holásek 2, Stamenkovič 2 – Nehoda 19, Dedek 16, Müller 14, Šmíd 10, Krutílek 8, A. Šiška 4, Vošlajer 4. Rozhodčí: Jeřáb, Kočovský. Trojky: 15:8. Trestné hody: 13/9 – 13/9. Doskoky: 55:40. Fauly: 15:12. Diváci: 136.

Další výsledky: Basket Brno U23 – Basketbal Olomouc 116:78, Tuři Svitavy – BC Nový Jičín 75:87, BCM Orli Prostějov – Snakes Ostrava 78:83, BK Vividbooks Pardubice – BK Opava B 70:63.

TABULKA

1. Hradec Kr. 15 12 3 1425:1136 27

2. Svitavy 15 12 3 1355:1162 27

3. Brno U23 15 11 4 1285:1058 26

4. Opava B 15 11 4 1269:1164 26

5. Nový Jičín 15 7 8 1232:1225 22

6. V. Pardubice 15 6 9 1168:1208 21

7. S. Ostrava 15 5 10 1111:1298 20

8. Fastav Zlín 14 4 10 1135:1268 18

9. Olomouc 14 4 10 1047:1232 18

10. Prostějov 15 2 13 1093:1369 17

Čelo tabulky je tři kola před koncem základní části vyrovnané. Královští sokoli mají shodnou bilanci se svitavskými Tury (12 výher – 3 porážky) a hned za nimi je duo Brno U23 – Opava B (11-4). První tři družstva po odehrání osmnácti kol postoupí do horní nadstavby spolu s Top trojkou ze západní skupiny.

Další kolo zavede hradecký celek do Olomouce, kde se v pátek 12. ledna od 19 hodin utkají s devátým týmem tabulky. Již ve středu 10. ledna je však čeká doma atraktivní osmifinále Českého poháru s Pardubicemi (18.30, hala Třebeš).

