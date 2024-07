Sezona 23/24 skončila ve druhé polovině dubna a nadcházející sezona 24/25 začne až na konci září. Dalo by se tedy říct, že je období klidu. Ovšem ne tak docela u hradeckých basketbalistek, jejichž tým doznává až obřích změn. Řeší se tedy finální podoba kádru, která už je z větší části hotová, ale také účast Lvic ve třech různých soutěžích.

Na lavičku se po roční pauze kvůli práci u reprezentačního A týmu žen vrátí veleúspěšná trenérka Romana Ptáčková, která Hradec vedla přes deset let a s týmem sbírala medailové úspěchy jak v nejvyšší soutěži, tak i v Českém poháru, který s ním dokonce vyhrála.

close info Zdroj: FIBA zoom_in Trenérka české reprezentace Romana Ptáčková se vrací k týmu Lvic.

„Máme dohodu, že paní Ptáčková k nám nastoupí od 1. září a souběžně bude dál pokračovat u reprezentace,“ upřesňuje prezident hradeckého Sokola Miroslav Volejník, jenž poslední sezonu dokončoval na lavičce místo odvolaného Petera Bálinta. Ptáčkovou nejprve čeká s českým týmem předkvalifikace mistrovství světa, až poté se vrhne na Lvice.

Trenérka už v Hradci nebude moct počítat s několika oporami posledních let. „Zeithammerová po po dvou letech u nás odchází do Žabin Brno. Vojtíková s Čuperkovou ukončily kariéru. Na odchodu je rovněž Effangová, ale zatím nevím, kde bude pokračovat. Velichová odmaturovala a nyní preferuje zahraničí, tak uvidíme, jestli zůstane či odejde. Vlčková zamíří nejspíš do Trutnova,“ počítá Volejník ztráty.

Velký otazník je zatím u ukrajinské pivotky Havrylchyk, která si v prvním zápase poslední série o bronz s KP Brno přivodila vážné zranění zad. „U ní vyčkáváme, jestli se dá do kupy a bude dál hrát basket,“ přibližuje manažer.

Ptáčková naopak bude pracovat s několika hráčkami, které do města pod Bílou věží nově přicházejí. „Náhradami by měly být na pozici jedna Eliška Žílová, která byla rozehrávačkou Slavie Praha, křídlo Tereza Králová z Trutnova, na pozici čtyři Eliška Hálová ze Slovanky a na pozici dvě slovenská reprezentantka Natália Martišková. Jednáme ještě s jednou hráčkou na pozici pět, ale tady záleží, jak to bude s dalším pokračováním Havrylchyk. A od 1. října k nám přijde ještě jedno kvalitní křídlo, které zatím nemohu jmenovat,“ doplňuje seznam příchodů.

close info Zdroj: Luboš Lorinc zoom_in Miroslav Volejník. Miroslav Volejník zároveň s předstihem prozrazuje ambice pro další sezonu: „Budeme se snažit je mít stále stejné. I když hodně holek odešlo, chceme se v lize zkusit dostat znovu do semifinále. Jsme si vědomi, že budeme pracovat prakticky s novým týmem. Na druhou stranu se dalo očekávat, že přijde určitá výměna generací.“

Dobrou zprávou pro fanoušky je rozhodně novinka, že Hradec bude hrát evropský pohár. „Přihlásili jsme se do Adria Cupu, což je třetí nejvýznamnější evropská soutěž po Eurolize a Eurocupu. Brzy bychom se měli dozvědět rozlosování. Hrát by se měly během sezony tři turnaje a potom Final Four. Tuto soutěž hrají převážně týmy z Česka, Slovenska a pak spíše ze severu Evropy. K tomu nás ještě čeká Federální pohár, který se bude hrát opět v rámci Českého poháru,“ poukazuje Volejník.

Nejvyšší česká soutěž začíná o víkendu 28. a 29. září. „Rozlosování ještě nemáme. Zatím to vypadá, že v lize bude jen devět celků, protože Slavia Praha nepodala přihlášku. Vidím to tak na devadesát procent. Ještě nevíme systém, ale vypadá to na základní část, nadstavbu a play off,“ konstatuje generální manažer Sokola Hradec Králové.