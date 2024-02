Základní část nejvyšší soutěže basketbalistek zakončilo krajské derby. V něm se z těsného vítězství radovaly hráčky Hradce Králové, které na domácí palubovce udolaly Trutnov 58:56. Díky tomu si Lvice zajistily účast v nadstavbové skupině A1, k čemuž jim pomohla i porážka Chomutova v Praze na Slavii. Trutnov čekají boje v horší nadstavbové společnosti.

Chance ŽBL: Sokol Hradec Králové (v bílém) - Kara Trutnov. | Foto: hradeckelvice.cz

Hradecký tým v derby od samého začátku až do úplného konce vedl, v jedné chvíli až o patnáct bodů. Přesto si nepřipsal očekávanou jednoznačnou výhru, ale nakonec ubojovanou o pouhé dva body. Kara v závěru dotahovala, ale na víc než na trojkové snížení v úplném závěru to nestačilo.

Celkově bylo k vidění spíše bojovné utkání, než oku lahodící basketbal. Svědčí o tom celkové skóre, na kterém se také podepsala řada neproměněných stoprocentních šancí na obou stranách.

Komplikace v boji o A1: Kolaps v závěru znamenal nečekanou porážku v Ostravě

Chance ŽBL – 18. kolo

Sokol Hradec Králové – Kara Trutnov 58:56 (20:12, 37:25, 46:37). Body: Effangová 16, Zeithammerová 16, Čuperková 7, Havrylchyková 4, Vojtíková 4, Brožová 3, Šubrtová 3 (11 doskoků), Vlčková 3, Vydrová 2 – Brookshireová 18 (13 doskoků), Rokkanenová 10, Konstantinová 9, Králová 8, Gaislerová 5, Finková 3, Rusiňáková 3. Rozhodčí: Vávrová, Peterková, Renc. Trojky: 8:5. Trestné hody: 9/6 – 27/17. Doskoky: 44:47. Fauly: 22:16. Diváci: 250.

Peter Bálint, trenér Hradce: „Byl to opět zápas dvou poločasů. V prvním jsme hráli mnohem lépe, měli jsme otevřené střely, které jsme proměňovali. Po přestávce jako když koš někdo zakryl. Opět jsme měli spoustu příležitostí, ale bohužel jsme je moc nedávali a podle toho se skóre vyvíjelo. Těžko se hraje, pokud soupeř hraje 35 minut zónu a vám to nepadne zvenku. Takže jsme se museli dostat do podkoše. Vítězství se ale počítá a my jsme ho uhráli.“

Martina Šubrtová, pivotka Hradce: „Myslím, že zápas obsahoval pro diváky všechno důležité, hlavně spoustu napětí. My máme obrovskou radost, že jsme vyhrály, protože jsme to moc potřebovaly, abychom měly šanci na horní část nadstavby. Byla tam spousta taktických chyb, nedokonalostí, ale zároveň i spousta bojovnosti. Hlavně závěr jsme uhrály chladnou hlavou. Mám velkou radost, jen tak dál.“

Chance ŽBL: Sokol Hradec Králové (v bílém) - Kara Trutnov.Zdroj: hradeckelvice.cz

Richard Kucsa, trenér Trutnova: „Pro diváky to byl vcelku napínavý a atraktivní zápas, i když Hradec stále vedl. Ale nenechali jsme ho od nás utéct, takže jsme zůstali ve hře. Mrzí mě, že jsme neproměnili několik otevřených střel v prvním poločase, mohlo to být ještě vyrovnanější a šli bychom do druhé půle za příznivějšího stavu. Každopádně nemám hráčkám co vytknout, možná až na jednu věc. Bojovaly, nechaly na hřišti všechno. Prohráli jsme a víme, jaká je situace. Musíme se připravit na klíčové zápasy ve spodní části nadstavby.“

Dominika Rusiňáková, křídlo Trutnova: „Byl to oboustranně velmi bojovaný zápas. Z naší strany škoda, dělaly jsme, co jsme mohly. Měly jsme vyložené šance, ale neproměnily jsme je. Moc nám nešly trojky ani šestky, těch jsme nedaly deset, což je hodně zlé. To jsou věci, které potom vyhrávají a prohrávají zápas.“

Chance ŽBL: Sokol Hradec Králové (v bílém) - Kara Trutnov.Zdroj: hradeckelvice.cz

Další výsledky: Žabiny Brno – DSK Basketball Brandýs nad Labem 95:44, BLK Slavia Praha – Levhartice Chomutov 81:76, Slovanka – SBŠ Ostrava 80:88, KP Tany Brno – ZVVZ USK Praha 64:89.

TABULKA ZÁKLADNÍ ČÁSTI

1. USK Praha 18 18 0 1756:872 36

2. Žabiny Brno 18 15 3 1480:1147 33

3. KP Tany Brno 18 13 5 1445:1290 31

4. Slavia Praha 18 13 5 1364:1345 31

5. Hradec Král. 18 8 10 1277:1347 26

6. Chomutov 18 8 10 1314:1328 26

7. Ostrava 18 5 13 1213:1432 23

8. Brandýs n. L. 18 4 14 1098:1534 22

9. Slovanka 18 3 15 1220:1558 21

10. Trutnov 18 3 15 1121:1435 21

Federální pohár: Prohra a následné dvě výhry znamenají pro Lvice páté místo

Nyní se soutěž rozdělí na dvě nadstavbové skupiny. V A1 budou hrát týmy, které po základní části skončily na prvním až pátém místě a grupa A2 čeká na družstva umístěná na šesté až desáté příčce.