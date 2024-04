Sen o návratu do NBL se rozplynul. Královští sokoli vypadli už v semifinále

Překvapivý konec sezony už po semifinále play off I. ligy! Hradečtí basketbalisté prahli po návratu mezi elitu, nedokázali však překvapivě postoupit ani do finále druhé nejvyšší soutěže, natož se probojovat do baráže o Kooperativa NBL. Stopku jim vystavily Litoměřice, které zvládly lépe rozhodující třetí zápas série. Rovněž druhé semifinále skončilo krachem favorita, když Jindřichův Hradec prohrál se svitavskými Tury 0:2 na zápasy.

I. liga mužů, semifinále: Královští sokoli Hradec Králové (bílí) - Litoměřice. | Foto: Michal Výprachtický