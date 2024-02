Nepovedené vystoupení. Basketbalistky Sokola Hradec Králové na domácí palubovce podlehly brněnskému KP rozdílem jednadvaceti bodů. Lvice si vybraly špatný den, ovšem zoufat tolik nemusejí. Pokud totiž vyhrají následující dva zápasy s papírově slabšími týmy (v Ostravě a doma s Trutnovem), skončí po základní části na páté příčce, která zaručuje účast v lepší nadstavbové skupině.

Hradec od úvodu zápasu prohrával. Ve druhé periodě se náskok Brňanek vyšplhal až na patnáct bodů a ten se nakonec ukázal jako klíčový. Královopolanky na něj totiž navázaly i po změně stran a dokráčely k pohodlnému vítězství. Lvice závěrečné minuty odehrály se ctí, čímž odmítly pořádný debakl. Protože v úvodu čtvrté čtvrtky měly chvíli až šestatřicetibodové manko.

Chance ŽBL: Sokol Hradec Králové (v bílém) - KP TANY Brno.Zdroj: hradeckelvice.cz„V útoku i v obraně nám nefungovala týmová hra. Nepůjčovaly jsme si míč, v obraně na něj nebyl tlak, nevypomáhaly jsme si. To, co nám fungovalo v Chomutově, tlak na míč a zisky, tentokrát nefungovalo,“ pronesla po utkání hradecká pivotka a kapitánka Klára Vojtíková.

„Zasloužené vítězství Brna, hrálo velmi dobře, kolektivně, což se nedá říct o naší hře. Od začátku jsme do zápasu nedali dostatečnou energii, dělali jsme spoustu chyb a to se odráželo i v úspěšnosti střelby. Po třetí čtvrtině jsme měli úspěšnost dvacet procent, což je tristní. Poslední část to trošku korigovala. Nedůslednost v obraně, strašně moc chyb. Soupeř chtěl vyhrát víc než my,“ konstatoval kouč Lvic Peter Bálint.

Chance ŽBL – 16. kolo

Sokol Hradec Králové – KP TANY Brno 64:85 (17:21, 26:40, 39:71). Body: Effangová 19, Velichová 10, Vojtíková 7, Zeithammerová 6, Vlčková 5, Havrylchyková 4, Čuperková 3, Brožová 2, Hrubá 2, Šubrtová 2, Vlachová 2, Vydrová 2 – Malíková 24 (11 doskoků), Hynková 14, Svatoňová 14, E. Kopecká 12, Šotolová 9, Vondráčková 7, A. Kopecká 5. Rozhodčí: Kovačovič, Komprs, Karabínová. Trojky: 7:9. Trestné hody: 16/13 – 24/22. Doskoky: 39:49. Fauly: 19:17. Pět osobních chyb: 1:0 (Šubrtová). Diváci: 151.

Další výsledky: DSK Basketball Brandýs nad Labem – ZVVZ USK Praha 52:105, Žabiny Brno – BLK Slavia Praha (hraje se dnes od 18 hodin), Slovanka – Levhartice Chomutov (hraje se dnes od 18 hodin), Kara Trutnov – SBŠ Ostrava (hraje se dnes od 19 hodin).

TABULKA

1. USK Praha 16 16 0 1559:771 32

2. KP Tany Brno 16 12 4 1281:1119 28

3. Slavia Praha 15 11 4 1119:1110 26

4. Žabiny Brno 14 11 3 1118:889 25

5. Hradec Král. 16 7 9 1140:1200 23

6. Chomutov 15 7 8 1110:1080 22

7. Brandýs n. L. 16 4 12 983:1355 20

8. Ostrava 14 3 11 897:1099 17

9. Slovanka 15 3 12 999:1279 17

10. Trutnov 15 2 13 935:1239 17

Předposlední duel základní části Lvice odehrají v neděli 18. února od 18 hodin na palubovce ostravského družstva SBŠ.