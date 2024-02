/FOTOGALERIE/ Basketbalistky Hradce Králové v předposledním kole základní části Chance ŽBL překvapivě prohrály v Ostravě a v tabulce jim patří šesté místo. Pokud chtějí proniknout do nadstavbové skupiny A1 pro nejlepších pět týmů, potřebují teď porazit Trutnov a k tomu prohru Chomutova na Slavii.

Chance ŽBL: SBŠ Ostrava - Sokol Hradec Králové (v černém). | Foto: Zuzana Krišicová

Úvodní minuty patřily Ostravě, která si postupně vypracovala až dvojciferné vedení. Hradec pak šňůrou 18:2 skóre otočil, ale do kabin šel přesto s jednobodovou ztrátou. Po přestávce byl k vidění vyrovnaný průběh, ale byly to Lvice, které byly přece jen o něco vpřed a ještě šest minut před koncem vedly o šest bodů. Potom však přišel kolaps a SBŠ ovládla závěrečnou pasáž 21:3!

„Domácí hráčky si vítězství zasloužily. My jsme hráli ze začátku velice špatně. Pak jsme se vrátili do zápasu a druhý poločas začali dobře. Jenže potom přišlo několik chyb, ztrát a hloupých rozhodnutí i střel. Tím jsme v podstatě nakopli Ostravu a pak už jsme se do utkání nevrátili. Doufám, že takový výkon už nebudeme opakovat,“ řekl hradecký trenér Peter Bálint.

Lvice doma nestačily na KP, ale postup do skupiny A1 mají stále ve svých rukách

„Dostaly jsme 91 bodů a s tím se prostě nedá vyhrát. Myslím si, že hlavně v obraně máme co zlepšovat. Víc k tomu není moc co říct, prostě devadesát bodů je strašně moc,“ konstatovala Kristýna Čuperková, křídelní hráčka Lvic.

Chance ŽBL – 17. kolo

SBŠ Ostrava – Sokol Hradec Králové 91:79 (25:17, 45:44, 64:68). Body: Paganová 25, Smutná 22, Selcová 17, Vacková 12, Káňová 7, Motyčáková 6, Halátková 2 – Zeithammerová 28, Effangová 14, Čuperková 11, Havrylchyková 10, Vojtíková 7, Hrubá 5, Velichová 4. Rozhodčí: Kurz, Komprs, Zavřel. Trojky: 6:8. Trestné hody: 24/19 – 13/7. Doskoky: 47:35. Fauly: 18:25. Diváci: 384.

Další výsledky: Kara Trutnov – Žabiny Brno 57:78, KP Tany Brno – Slovanka 100:82, Levhartice Chomutov – ZVVZ USK Praha 37:108, DSK Basketball Brandýs nad Labem – BLK Slavia Praha 71:84.

Lvice vyplenily halu Levhartic a hodně se přiblížily postupu do skupiny A1

TABULKA

1. USK Praha 17 17 0 1667:808 34

2. KP Tany Brno 17 13 4 1381:1201 30

3. Žabiny Brno 16 13 3 1284:1026 29

4. Slavia Praha 17 12 5 1283:1269 29

5. Chomutov 17 8 9 1238:1247 25

6. Hradec Král. 17 7 10 1219:1291 24

7. Brandýs n. L. 17 4 13 1054:1439 21

8. Ostrava 16 4 12 1048:1251 20

9. Trutnov 17 3 14 1065:1377 20

10. Slovanka 17 3 14 1140:1470 19

Závěrečný duel základní části Lvice sehrají v pátek 23. února na domácí palubovce v hale na Eliščině nábřeží, kde od 18.30 hodin přivítají v krajském derby Karu Trutnov.