„Po zápase na Slavii jsme si řekli, že je poslední možnost s tím něco udělat před fantastickým domácím publikem. Měl jsem z toho trošku obavy, protože jsme měli obrovské zdravotní problémy a půlka týmu netrénovala. Ale holky, které nastoupily i s těmi potíži, zahrály fantastický zápas. Jsem za to strašně rád. Myslím si, že rozhodl začátek, kdy jsme hráli velmi agresivně,“ uvedl hradecký trenér Miroslav Volejník.

Podruhé už na Slavii nepřekvapily. Dnes budou Lvice odvracet mečbol Pražanek

„Škoda jen tří trojek, které jsme dostali na konci poločasu. Pak šla Slavie sebevědomím nahoru, ale naštěstí jsme to udrželi. Když se to vyrovnalo, tak jsme hráli tak, že jsme si chodili pro fauly, kterých už soupeřky měly dost. To asi taky pak rozhodlo. Perfektní práce našeho mladého družstva,“ dodal spokojený kouč.

„Jsme rádi, že se nám to povedlo. Když je to o pár bodů, tak závěr bývá o štěstí, ale myslím si, že jsme konec dobře zvládly. I diváky to snad bavilo. Daly jsme do toho maximum a tím jsme to podle mě vyhrály. Pro nás je to super. A pátý zápas? Tam je to určitě otevřené,“ řekla Kristýna Čuperková, křídelní hráčka Lvic.

FOTO: Ani série 30:0 na výhru nestačila. V konečném účtování Lvicím chyběl bod

Chance ŽBL, čtvrtfinále play off – 4. zápas

Sokol Hradec Králové – BLK Slavia Praha 80:71 (25:18, 49:37, 60:58). Body: Effangová 26, Zeithammerová 16, Vydrová 10 (12 doskoků), Velichová 8, Čuperková 6, Vojtíková 6, Bolardtová 3, Brožová 3, Šubrtová 2 – Suchanová 23, Hanušová 22 (15 doskoků), Rokošová 13, Ježková 8, E. Žílová 5. Rozhodčí: Kučírek, Dombrovský, Petrák. Trojky: 7:7. Trestné hody: 19/15 – 20/18. Doskoky: 41:43. Fauly: 20:19. Pět osobních chyb: 0:2 (Hanušová, Ježková). Diváci: 189. Stav série: 2:2.

Další výsledek: Levhartice Chomutov – KP Tany Brno 92:85 po prodloužení (stav série: 2:2).