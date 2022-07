Na to, jak to ve skutečnosti vypadá, a také na palubní desku a minulé koncepty interiérů vozů Škoda se můžete podívat do naší fotogalerie.

Autosedačka určená pro přepravu těch nejmenších dětí se totiž nachází na nejbezpečnějším místě automobilu. Tedy přímo uprostřed mezi přední a druhou řadu sedaček. Za ní se pak nachází ještě další dvě sedačky.

"Na tento nápad nás přivedl fakt, že velká část designérského týmu má v současnosti ve svých rodinách malé děti. A všichni víme, kolik vyžadují pozornosti a to, že všichni chtějí být tomuto malému člověku nablízko," vysvětlil Peter Olah, slovenský designér, který je ve Škoda Auto zodpovědný za interiéry vozů.

Koncepční auto je již připravené pro éru autonomního řízení. To znamená, že v režimu "Jízda" jsou všechny ovládací prvky v základní pozici a centrální displej má orientaci na výšku. Pak je ale k dispozici také druhý režim "Relax". Po jeho aktivaci se volant a přístrojová deska posunou směrem vpřed a sedačky naopak vzad. To pak vytvoří prostor pro odpočinek. Displej se pak otočí širší stranou nahoru. Momentálně ale půjde tento režim spustit pouze tehdy, když auto stojí. Tedy například během nabíjení nebo při nějaké zastávce.

Palubní deska zasahuje až ke dveřím. Je na ní také odkládací plocha pro ruku umožňující pohodlné ovládání dotykové obrazovky a tlačítek pro rychlý přístup s haptickou odezvou. Dotyková tlačítka má rovněž nově tvarovaný volant. Ambientní osvětlení osvětluje různé části interiéru, včetně stavu nabíjení, a poskytuje vhodné osvětlení při nastupování a vystupování z vozu. Výplně dveří mají rovněž interaktivní haptické a vizuální prvky. Opěradla předních sedadel jsou vybavena držáky na multimediální zařízení pro cestující ve druhé a třetí řadě. Nachází se zde také integrované batohy.

Automobil bude mít výhradně elektrický pohon a bude prvním představitelem nového designového směru "Modern Solid". Na vozech Škoda se plně uplatní ve druhé polovině tohoto desetiletí a právě velké rodinné elektrické auto bude s tímto designem první.

„Náš nový designový jazyk je minimalistický, funkční a autentický. I v budoucnu se zaměříme na klasické přednosti vozů Škoda, mezi které patří velkorysý prostor, snadné ovládání a vysokou funkčnost. S novým designovým jazykem učinila Škoda Auto další krok, a ještě více se zaměří na zákaznickou zkušenost. Velkou kreativitu našich designérů a konstruktérů podtrhují variabilně posuvné prvky interiéru a nově vyvinuté Simply Clever prvky. Minimalistické linie interiéru navazují na čisté linie exteriéru vozu,“ vysvětlil šéfdesignér automobilky Oliver Stefani.