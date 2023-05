Nejvíce zákazníků značky Mazdy volí v současnosti její modely z kategorie SUV. Tato automobilka má ale stále v nabídce auta s klasickými karosériemi. Jak v malých, tak i středních i velkých velikostech…

Mazda 6 se v současné generaci vyrábí již přes deset let. Stáří na ní vidět není | Foto: Radek Pecák

Dříve jsem míval dojem, že jednotlivé modely Mazdy mají v okamžiku svých premiér a několik let po ní své nepopiratelné kouzlo. Prostě se líbily téměř každému. Ovšem již po několika letech značnou část své přitažlivosti ztrácely.

V případě modelu Mazda 6 je to ale jiné. Současná třetí generace, která je na trhu již od roku 2012 a jedná se tedy o jedno z nejstarších aut, které jsou k mání v segmentu střední třídy, dokáže nestárnout.

Můžete to posoudit sami při prohlížení naší komentované fotogalerie.

Je sice pravda, že designéři během těch let provedli několik omlazovacích zásahů, ale zásadní linie zůstaly zachovány.

Nyní se mi k testu dostal do ruky exemplář, který měl na svých blatnících štítky s nápisem 20th Anniversary. Jedná se tedy o jeden z exemplářů speciální edice. Vlastně už asi nikdy žádná další „limitka“ nevznikne, protože s nástupcem současné generace tohoto vozu se jaksi nepočítá.

Mazda vyvinula pro své rodinné SUV CX-60 nový diesel. Spotřeba příjemně překvapí

Když už je řeč o limitované edici… Výbava ve voze s příslušným štítkem obsahuje speciální barvu (buď červenohnědou jako v našem případě nebo speciální bílou), čalouněné sedačky špičkovou kůží, na jejichž opěrkách je vytlačené logo, hnědé čalounění na palubní desce jinou výplň masky chladiče a unikátní disky kol.

I tyto speciální prvky jsou vidět na videu zde:

Zdroj: Youtube

Pro současníky je samozřejmě dobrou zprávou možnost bezdrátového zrcadlení Apple CarPlay či indukčního dobíjení mobilního telefonu.

Jednu vadu na kráse přece jen interiér pro současníky má. Je jí malý displej multimediálního systému, který je navíc (světe div se) nedotykový. Jednotlivé menu se ovládají a potvrzují ovladači na středové konzole.

Kromě interiéru těší i jízdní vlastnosti

Na druhou stranu, auto má head-up displej, takže šipky ukazující kam máte jet, jsou při zapnuté navigaci stále před očima řidiče.

Design palubní desky stále nezestárl, kvalita materiálů i zpracování jednotlivých detailů je na úrovni prémiových výrobců (v této verzi možná dokonce i nad nimi) a celá kabina působí útulným dojmem.

Na zadních sedadlech není zvláště ve verzi sedan (stále je na trh také kombi a dokonce za stejnou cenu jako sedan) není sice zejména pro vyšší lidi místa úplně nazbyt, ovšem vpředu se pohodlně uvelebí úplně každý. Sedáky i opěradla jsou dostatečně dlouhé i široké. Navíc, zejména v chladné zimě nebo naopak horkém létě potěší možnost vyhřívání nebo ventilování,. Vyhřívání je pak k dispozici také zadní pasažéry.

Jemné doladění krásky mezi SUV: Projeli jsme modernizovanou Mazdu CX-5

Nevýhodou této karosářské verze sedan je poměrně malý nakládací otvor do zavazadlového prostoru. Ten je navíc poměrně mělký, takže větší krabici sem budete umisťovat těžko. Ani objem, který je po odklopení plechového víka k dispozici, není rozhodně rekordní.

Plusy:

+ design

+ výbava

+ skvělé jízdní vlastnosti



Mínusy:

- váhavější převodovka

- malý multimediální displej

- menší kufr

Mazda 6 byla a zůstává autem stvořeným především pro nadšené řidiče. Její podvozek umožňuje svižnou, ale přitom plavnou a komfortní jízdu na silnicích všech typů a kvalit.

Pokud chcete, nebrání se ani poměrně ostré sportovní jízdě. Někdy mě až překvapila ochota se překlápět v esíčkách z levotočivé do pravotočivé zatáčky a naopak. Řízení je sice trošku více „naposilované“ než by mi vyhovovalo, ale je přesné. Naopak brzdy dělaly vždy to, co jsem si představoval, když jsem tu větší a tu menší silou šlapal na pedál.

Automatická šestistupňová převodovka sice někdy trošku váhá nad tím, jaký rychlostní převod by se jí v danou chvíli zamlouval, ale dá se jí poradit pokynem pádla u volantu.

Spotřeba je v případě motorů s atmosférickým plněním, což je způsob, který Mazda stále vyznává, méně závislá na jízdním stylu než turboagregátů. Je možné dosáhnout spotřeby i pod sedm litrů, ale počítejte spíše se sedmi až osmi. I to je ale vlastně v souladu s oficiálními hodnotami automobilky.

Základní technická data: