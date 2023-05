Předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO Alena Schillerová. | Foto: Deník/Martin Divíšek

Údajný ozdravný balíček, kterým už několik dní žije celé Česko, sebere nenasytným daňovým poplatníkům 70 miliard korun ročně. Čtyřčlenná rodina s dvěma dětmi ve školce, stavebním spořením, třípokojovým bytem a živnostenským listem, bude ozdravena o dobrých 100 tisíc korun ročně.

Alena Schillerová

je předsedkyní poslaneckého klubu hnutí ANO a stínovou ministryní financí

Důvodem, proč celá tahle velkolepá konsolidační show v režii ODS skončila poněkud nepravicovým zvyšováním daní, jsou nesplněné domácí úkoly. A nemyslím tím domácí úkoly studentů, kterým vláda bere slevu na dani, protože si podle vlády prostě při řádném studiu 17 tisíc korun vydělat nemohou, ale trestuhodně zanedbané povinnosti ministra financí Zbyňka Stanjury.

Pět poselství daňové reformy

Byl to on, kdo se dva roky v médiích nejvíce chvástal, jak svou ostrou tužkou ze dne na den škrtne 120 miliard korun na výdajové straně státní pokladny. Ať už zrušením zbytečných agend, nebo škrtnutím nepotřebných dotací. Svůj domácí úkol si ale za více než 500 dnů ve funkci nesplnil a jediné úspory, které do škrtacího balíčku přibalil, je úsměvná pětiprocentní redukce provozních výdajů a dvouprocentní snížení objemu na platy. Všehovšudy 20 miliard korun, tedy méně než 1 % z celkových výdajů státu.

Zastírací manévr s 55 miliardami korun škrtnutých dotací už musel prokouknout úplně každý, kdo si s šéfem státní kasy přečetl v posledních dnech aspoň jeden rozhovor. Mají být tím dotačním byznysem dotace na školní obědy a kroužky, opravy hřišť, veřejné budovy nebo posluchárny našich univerzit? Neřeknu. Odpovídá neoblomně hlavní architekt ozdravného balíčku. Prý se to dozvíme až v září. Takže to vypadá, že šéf státní kasy kromě slíbených úspor zapomněl i na to, že první návrh státního rozpočtu musí být podle rozpočtových pravidel hotov do konce června, nikoliv až na podzim. Do té doby se vykutálená vláda spoléhá, že slíbenou úsporu nějak zašmodrchá do změtí čísel, kterou nás bude spolehlivě zásobovat.

Cílem téhle hry je, aby rodiny s dětmi, živnostníci, majitelé nemovitostí a studenti nedostali oprávněný vztek, že vláda, která se vykašlala na výběr daní a nezvládnutou inflací vyhnala desítky tisíc lidí na Úřady práce, našla více než 80 % slíbených úspor právě v jejich peněženkách.

Jeden nesplněný domácí úkol by se dal přejít poznámkou do žákovské knížky nebo pětkou. Pan Stanjura je už ale rok a půl za školou, místo domácích úkolů posílá papírové vlaštovky a teď, místo aby si napravil reputaci alespoň pořádnou závěrečnou prací, vytáhl z aktovky pokrčený sešit, zbytky svačiny a prasklé pravítko. Ze slušné třídy by se pan Stanjura poroučel. Ve třídě, kde s ním pravítka láme a papírové vlaštovky skládá a vypouští sám pan profesor, pokračuje lajdák do dalšího ročníku i s vyznamenáním.

