Luboš Palata | Foto: Deník

Premiér Petr Fiala si dal během českého předsednictví Evropské unie záležet na tom, aby se choval a vystupoval jako premiér sebevědomé unijní země, která se chová jako standardní člen Unie, přináší řešení problémů a pomáhá společnému zájmu.

K českým tištěným novinám se však zařazením do nejvyšší daňové sazby v právě přijatém daňovém balíčku zachoval Fiala a jeho vláda zcela neevropsky, nezodpovědně. S prominutím, jako nějaký autoritářský nevzdělanec. A ne jako bývalý rektor a univerzitní profesor, u něhož tak nějak přirozeně předpokládáte, že noviny čte. Že si uvědomuje jejich hodnotu, jak informační, tak do značné míry i kulturní. Přitom to navíc vypadá jako nějaký naschvál, protože daňový výnos drsného zdanění tištěných novin je minimální. Zato škody pro mnoha jinými vlivy, včetně covidu a energií, těžce zkoušenou část médií mohou být skutečně fatální.

KOMENTÁŘ: Vláda ničí média

Vlády zemí vyspělé západní Evropy, k nimž by ta Fialova ráda patřila, tedy Německo, Francie, Dánsko nebo Švédsko, jdou přitom opačnou cestou podpory deníků. Uvědomují si jejich důležitost, jejich jinou práci s informacemi, než je na internetu, jejich kulturní a společenskou hodnotu. Zvláště v dnešní době, kdy je Evropská unie a Česko jako její součást pod drtivým dezinformačním tlakem ruské informační války.

Seriózní tištěná média, která v deníkové české produkci převažují, jsou především pro starší část populace stále zásadním zdrojem informací. Zdrojem, který uvádí na pravou míru Ruskem podstrčené fake news a dezinformace. Vláda, která si dala podporu bránící se Ukrajině jako klíčovou věc své politiky, tupou účetní operací vyřazuje důležitého spojence, kterého v informační válce s Kremlem má. Je to krátkozraké, neevropské, jdoucí opačným směrem než vyspělá Evropa.

Od profesora Petra Fialy by něco takového člověk věru nečekal.