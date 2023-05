Kateřina Perknerová | Foto: Deník

Před volbami do sněmovny v roce 2021 Andrej Babiš, Ivan Bartoš a Petr Fiala v debatách Deníku několikrát zopakovali, že pokud budou ve vládě, daně se zvyšovat nebudou. Žádná celková daňová zátěž, ale daně jako takové.

A už je to tady. Nahoru jdou daně z nemovitosti (proč všem, nikoli jen majitelům tří a více bytů či domů?), firemní daň se zvýší o dva procentní body, nepatrně daň z příjmu lidí, kteří berou trojnásobek průměrné mzdy (proč ne dvojnásobek?), ale zavádí se také povinný odvod na nemocenskou a především dvě sazby DPH. Poslední opatření nepřinese státní pokladně ani korunu, naopak kvůli němu přijde o čtyři miliardy. Udělá přitom nejvíc zlé krve, neboť obsahuje do nebe volající hlouposti.

„Zvolení politici mají odpovědnost dělat kroky, které jsou dobré pro Českou republiku, ne pro jednu skupinu. Činíme to s přesvědčením, že pomohou všem občanům,“ řekl Petr Fiala v premiérské debatě Deníku letos 2. února.

Jak pomůže všem lidem přeřazení kojeneckých vod do základní sazby 21 procent při zachování nulové spotřební daně na víno? Co budou mít ze zdražení velké části léků, jež se posouvají z deseti do dvanácti procent? Komu prospěje, že se zábavné (a pornografické) časopisy zdaní dvanácti procenty, zatímco seriózní noviny jedenadvaceti?

Stojí-li za tímto nápadem snaha zničit mediální divizi Agrofertu, jde o mimořádně tupou úvahu. Andrej Babiš Mafru klidně prodá a ostatní tisk bude poražen. A tím také skončí boj s dezinformacemi. Vládu to asi nezajímá, protože ta přece „dělá odpovědné kroky“.