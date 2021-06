Petr Průcha. | Foto: archiv Deníku

Jednak bych chtěl říct, že se mi systém fotbalového Eura vůbec nelíbí. Je pro mě naprosto nelogické a nesmyslné, aby se šampionát hrál na více místech, více stadionech a hlavně ve vícero zemí. Kouzlo samotného turnaje je pryč, i proto, že mančafty žijí v době Eura v jedné zemi a to má svůj náboj. Kdyby se nepsalo, že se koná evropský šampionát, tak o tom ani nikdo neví. Je to právě tím, že je to roztažené do více zemí. Kdyby Euro hostily jako dříve jeden či nejvýše dva státy, tak by fotbalem žily jinak a patřičně by turnaj prezentovaly. Doufám, že v tomto systému se hraje poprvé a taky naposledy.