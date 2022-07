Rusko nás drží dodávkami plynu zdánlivě pod krkem. Můžeme si za to my sami. Už roky nás naši američtí spojenci varovali, že situace, kterou teď zažíváme, může nastat. Ale lákadlo levného ruského plynu pro nás bylo příliš svůdné na to, než abychom si lámali hlavus tím, od koho plyn nakupujeme a na kom se tím stáváme životně závislí. A když píšu my sami, tak tím nás Čechy, české dodavatele plynu, myslím především.