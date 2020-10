Napružený premiér, rozšafný vicepremiér a sedm rozhořčených spravedlivých. Tak by šlo charakterizovat čtvrteční televizní předvolební debatu. Dominovalo jí nečekané téma – registrační formulář v restauracích. Mluvil o něm ve sněmovně ministr zdravotnictví Roman Prymula. Využívají ho v Německu a Rakousku jako pomocníka pro trasování nakažených.

Foto: Deník

Jenže český národ je na svoje data háklivý. Co kdyby nejen manželka, ale i stát sledoval, jak dlouho člověk v hospodě řeší nesmrtelnost chrousta a kolik u toho vypije piv? A tak sám profesor Prymula svoje slova korigoval a Andrej Babiš je dokonce kategoricky dementoval. Ale proč? Vždyť tu je aplikace e-rouška a vládní zmocněnec pro IT Vladimír Dzurilla by to jistě uměl vyřešit tak, aby osobní údaje byly chráněny. Stačí mluvit jedním hlasem a nenaskakovat na populistickou vlnu.