Kateřina Perknerová | Foto: Martin Divíšek

Šéf hnutí ANO Andrej Babiš udělal to, co by učinil každý politický alfa samec. Opustil bezpečný středočeský přístav a přesunul se na sever. V Ústeckém kraji vyzve předsedu Pirátů a lídra koalice Pirátů a STAN Ivana Bartoše. Kdo vyhraje na Ústecku, bude premiérem se vším všudy, chtělo by se napsat. Jenže tak jednoduše to nezafunguje, protože do hry vstoupí mnoho proměnných, jako například výsledek koalice Spolu nebo zisk Šlachtovy Přísahy a Okamurovy SPD. Navíc v ODS stále zřetelněji sílí tendence vidět hlavního soupeře a ideového protivníka nikoli v hnutí ANO, ale právě v Pirátech.