Luboš Palata | Foto: Deník

Americká politika se točí v začarovaném kruhu. Kandidatura současného prezidenta Joea Bidena je v situaci, kdy v osmdesáti rozhodně nekypí životní energií a je to na něm občas i vidět, jen východiskem z nouze. Nouze, do níž se Spojené státy působením jeho předchůdce Donalda Trumpa dostaly.

Ve věku, kdy bude Biden v případě svého znovuzvolení v prezidentské funkci končit, by vási v české sociální mizérii vzali do Domova důchodců rovnou a bez pořadníku. Samozřejmě, věk je jen číslo, ale v případě Bidena číslo, které je na jeho řečnických výkonech až příliš vidět. Na druhou stranu to ale není úplně katastrofální, když nedávno zvládl celonoční cestu vlakem do Kyjeva.

Je však smutné, že za tři roky nedokázal vedle Bidena vyrůst někdo, kdo by ho mohl nahradit. Současná viceprezidentka Kamala Harrisová to bohužel není.

Hlavním důvodem, proč Joe Biden znovu kandiduje, je Donald Trump. Demokracii v USA nejvíc ohrožující prezident snad od jejich vzniku. Narcis, politik, který ne-uznal regulérnost voleb, svoji porážku dodnes zpochybňuje a který nese politickou odpovědnost za násilný útok svých příznivců na americký Kongres.

Přes probíhající trestní stíhání má mezi republikánskými voliči Trump velkou podporu a jeho kandidatura ve volbách 2024 je téměř jistá. Pokud budou i tyto volby opakováním souboje z roku 2020, bude to pro USA tragické.

A to přesto, že to, že Biden nakonec svoje prezidentství obhájí, je velmi pravděpodobné. I Trumpovi táhne na osmdesátku, což nemohou zakrýt ani příčesky, ani mladá žena.

A pro většinu Američanů je prostě nevolitelný. Přestárlý Biden bude ale zvolen jen jako menší zlo.

I Česko má svého Trumpa

Situace v Česku není ale o moc lepší. Naší českou obdobou Trumpa, ohrožujícího další existenci demokracie v zemi, je Andrej Babiš. Ten se od Trumpa liší snad jen tím, že je ještě o dost bohatší. A zatímco Trump republikánskou stranu unesl a znásilnil, Babiš si své ANO jako svoji placenou služku budoval od počátku a cíleně. Babiš neodešel z politiky. A to ani po trojích prohraných volbách.

Jeho smutný souboj s premiérem Petrem Fialou není ani tak o věku, byť i Babišovi bude v příštích volbách už přes sedmdesát. Premiér profesor Fiala je navíc skoro o generaci mladší.

Problém je v obdobné zacyklenosti české politiky, kdy nebude ani v příštích volbách výběr mezi tou či onou politikou, ale mezi demokratickým blokem a Babišovou demokracii ohrožující oligarchickou, extrémně populistickou strukturou.

Bude to zase výběr mezi bytím a nebytím české demokracie, při němž nebude možné zohlednit spokojenost či nespokojenosts tím, jak Fialova vláda zvládla svůj úkol dobře vládnout. Protože jiná možnost než ji zase zvolit nebude.