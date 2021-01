Podvádění a předbíhání pořadníku na vakcínu je nejen nepřijatelné, jak říká premiér Babiš. Je to morální ohavnost a zlo.

Foto: Deník

Zaměstnanci Státního zdravotního ústavu si rozdělili tisíc dávek mezi sebe. Patrně nechali očkovat i své příbuzné. Ředitel ústavu Pavel Březovský nyní přijal odpovědnost a rezignoval. Jenže v tomto případě to není jen jeho vina. Zpytovat svědomí by měl každý, kdo se nechal naočkovat „mimo pořadí“. Nikdo mu to přeci nenařizoval.