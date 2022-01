Rozhodnutí, která by se jistě uchytila i v Kocourkově, padla během covidové pandemie spousta. Kolikrát člověk, přidušený pod dvojitými rouškami a respirátory, vůči nim tak nějak otupěl a možná si i zvykl, že se objeví zase něco nového, absurdního. Bohužel tato doba stále nepominula a nemusí to ani nutně souviset s pandemií.

Věřili byste, že dálkovým spojem z Hradce do Žamberka se dostanete jedině tak, že si koupíte jízdenku až na Pastviny? Nebo si můžete zaplatit jízdenku do Vamberka, tam zadními dveřmi vystoupit a předními do téhož autobusu znovu nalézt, abyste si dokoupili lístek do svého cíle Žamberka. Jinou cestu za současných podmínek kraje, prý dopravce nevidí.

"Podle nich my jako dálkový dopravce nemůžeme v určitých časech vozit cestující mezi Hradcem a Žamberkem. Tím časem se rozumí doba, kdy jezdí dotované vlaky či autobusy. V důsledku výkladu omezujících podmínek, které dopravce United Buses dostal v licenci na linku České Budějovice - Praha - Jeseník, prozatím nelze povolit přímou přepravu cestujících mezi oběma městy, přestože dotovaný spoj v trase a čase nejede. Ještě před schválením jízdního řádu jsme se spojili s dotčeným úřadem a konzultovali možnost změny - úpravy tak, aby cestující i na této trase mohli naše spoje využívat. Zda se to podaří, je předmětem dalšího správního řízení," podotýká Josef Šelepa, manažer United Buses.

Paradoxní situace. Jízdenku z Prahy do Žamberka, z Vamberka do Žamberka nebo z Žamberka do Kostelce nad Orlicí koupíte, ale z Žamberka do Hradce Králové či z Hradce do Žamberka už ne, přestože zde spoje staví. "Je to absurdní," hodnotí Josef Šelepa.

Logiku v současné době nemá kde co, ale lidé si zaslouží najít v ní alespoň něco normálního, jako využít autobus, který mu vyhovuje nejlépe, koupit si jízdenku do cíle své cesty a tam vystoupit. Úřad je tu pro lidi a ne lidi pro úřad!