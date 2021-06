Minulý čtvrtek, kdy se hlasovalo o nedůvěře vládě, vystoupil ve sněmovně premiér Andrej Babiš a kromě jiného vypočítal řadu úspěchů, jichž vláda pod jeho vedením dosáhla.

Vešly se tam vyšší důchody a rostoucí platy učitelů, slevy na jízdném pro seniory a studenty, snížení daně z příjmu, předběhnutí Španělska či Itálie v HDP na hlavu, desítky kilometrů nových dálnic, zvýšení rodičovského příspěvku či částky za státní pojištěnce. O tom, co se nepovedlo, ministerský předseda nemluvil. Na to měla dost prostoru opozice, která zmiňovala hlavně obří zadlužení státu, třicet tisíc mrtvých za covidu nebo střet zájmů politika a majitele Agrofertu Andreje Babiše.

Otázka zní, kolik voličů si poctivě projde všechna čísla a argumenty, jež během schůze zazněly. A porovná je třeba se zprávami Nejvyššího kontrolního úřadu či s hospodařením pravicových vlád.

Nedají náhodou voliči při výběru strany na něco úplně jiného? Je to takový pocit, jako bodnutí nože, zpívá skupina Divokej Bill.

A přesně to se může stát, když se lidé zamyslí nad Babišovým slovníkem plným cizáků, varování před zfanatizovaným a zbytečným Evropským parlamentem, promigrantských Pirátů atd. Může je zaplavit dojem něčeho špatného, fejkového: Kam nás to vláčí? Ven z Evropské unie? Do čí náruče?A s kým to chce dělat? Snad s SPD?

Už dávno ho opustili jeho bývalí vyslanci v Bruselu Pavel Teličkaa Petr Ježek, ale také současná europoslankyně za ANO Radka Maxová. Místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová se snaží, aby všichni zapomněli, že vzešla z lůna ANO, jež ji do funkce nominovalo. A kdo je Babišovi oporou doma?

S ním i s ANO se rozešli exprimátor Brna Petr Vokřál, primátor Ostravy Tomáš Macura, ministr školství Robert Plaga. Poslanci z řad podnikatelů Pavel Juříček, Jiří Bláha či Pavel Staněk odmítli za ANO kandidovat. Do sněmovny už nechce ani Babišův favorit, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Milan Hnilička nenaplnil očekávání a po debaklu v čele Národní sportovní agentury se z politiky vytratil.

Naopak regiony zavrhly Babišovy koně Jaroslava Faltýnka a Lubomíra Metnara. Na nižších pozicích skončili viditelní poslanci Jan Řehounek, Milan Brázdil, Barbora Kořanová či Margita Balaštíková.

Volič tak oprávněně může získat dojem, že Babiš se pomalu blíží do pozice nechvalně známého kůluv plotě. Klade si aspoň otázku, proč ho kvalitní lidé houfně opouštějí?