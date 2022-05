V období po anexi Krymu jsem jela číst do Lvova v rámci festivalu Měsíc autorského čtení. Krátce před odjezdem jsem zjistila, že můj otec byl Ukrajinec, o to byl můj výlet emotivnější. Když jsem dorazila do Lvova ze všech stran se ozývalo „buď láska“, což v ukrajinštině znamená „prosím“.