České europoslankyni Ditě Charanzové se podařilo to, co se ještě žádnému Čechovi v Evropském parlamentu nepodařilo. Podařilo se jí obhájit post místopředsedkyně Evropského parlamentu. Bude tak prvním Čechem, který bude ve vedení instituce opakovaně a to celé pětileté funkční období.