Je léto. Doba prázdnin. Nejen školních, ale i divadelních. Takže jestli by se teoreticky někde nemělo nic dít, tak jsou to divadelní školy. Opak je ale pravdou. Na DAMU to od začátku prázdnin vře jako v kotli. Vzbouřila se tam totiž část studentů proti tamějším poměrům.

Jdi se vyplakat jinam

Šikana, ponižování, sexismus, zneužívání moci. Pedagogická i lidská nevyrovnanost učitelů. Iniciativa, která kolem vzbouřenců vznikla, upozorňuje na to, že škola v nich systematicky pěstuje nezdravý přístup ke studiu jestli se chceš stát herečkou nebo scénografem, musíš to všechno vydržet. A studenti už toho mají zjevně plné zuby. Čeho konkrétně, najdete na sociálních sítích pod heslem „nemusíštovydržet“. Samozřejmě to hned z mnoha stran schytali. Většinou od svých starších kolegů, kteří s odstupem času nedají na své drsné zkušenosti ze stejné školy dopustit.

„Herecká profese je tvrdá. Proto musí být stejné i metody na škole. Kdo na to nemá, ať se jde vyplakat jinam.“

No a v době, kdy kvetou různá lidskoprávní hnutí typu Me Too nebo LGBT, jsou všichni takoví aktivisté rázem v jednom pytli zhýčkané generace, která vlastní mindráky dohání fňukáním a kolektivní přecitlivělostí.

Jinými slovy v diskusi nejde o to, jestli se ony pedagogické poklesky na škole dějí, či nikoli. Protože všichni vědí, že se dějí. Jde o to, jestli je vůbec řešit. A čím víc se o tom mluví, tím je zřetelnější, jak škola v argumentaci i vlastní praxi totálně selhává.

Jen pár příkladů za všechny. Katedru činoherního herectví tam už 30 let vede stejný člověk. Zkuste si mu postěžovat na místní poměry. Před pár lety to pár studentů udělalo. Pro změnu na katedře scénografie. Všichni do jednoho byli vyloučeni pro nedostatek talentu.

A děkan školy? Ten má na dveřích namontovanou schránku důvěry a ta je věčně prázdná. Takže vlastně nemá co řešit.

Konfrontace názorů

Já divadelním studentům fandím. I pedagog na výběrové umělecké škole musí dodržovat základní lidské standardy. Moc, která je mu dána, nesmí vést k libovůli při překračování hranic. Na akademické půdě jsou součástí těch hranic i názory studentů. Používají-li učitelé vůči nim drsné metody, měli by být schopni si je obhájit i v přímé konfrontaci s nimi.

A jestli na to škola zase zareaguje vyloučením pro nedostatek talentu, nemají tam ani děkan ani letití vedoucí kateder už dávno co dělat.

