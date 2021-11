Martin Komárek. | Foto: Deník/Martin Divíšek

Jako by to nebyl 28. říjen, když prezident nerozdává medaile. Debaty, pře a šarvátky dodávaly svátku šťávu. Nebo dokonce obsah? Ten maník v černé mikině to dostat neměl! Naopak ten pán, který přežil holokaust, si to rozhodně zasloužil!