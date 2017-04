Zvony z Deštného pomáhají dětem

Deštné v Orlických horách /FOTO/ - Indukční pec jede na plné obrátky, teplota pomalinku stoupá k magickým 2 tisícům stupňů Celsia a mistr zvonař Jan Šeda přidává do rozžhavené pece poslední kousky bronzu.

Na vlásku

Pod pecí v tu dobu již čeká písková forma. Zbývá pár minut k lití, které zvonař přítomným divákům zpestřuje vyprávěním o zvonech. Z jeho povolaných úst se dozvídají, že největší zvon v Čechách je pražský Zikmund. „Dodnes nikdo neví, jak se na Svatovítskou katedrálu dostal. Mě se nejvíce líbí pověst, která praví, že zvon dopravila na věž moudrá králova dcera zvláštním kladkostrojem vlastní výroby na provaze z dívčích vlasů," říká mistr zvonař a dodává, že druhým největším zvonem v Čechách je hradecký Augustin a nejlepší zvuk má ten třetí v pořadí, který visí v Rychnově nad Kněžnou. Napětí stoupá. „A teď mi to odpočítejte a můžeme lít," přerušuje své vyprávění zvonař a povzbudí přítomné návštěvníky.

Třináctka dětem

Jakmile při odpočítávání padne nula, bere za páku a pomalinku začíná lít roztavený kov do připravené formy. Je to jen pár vteřin, ale i tak je to úžasný zážitek. Výsledkem sobotní práce je další zvon, ale ne jen tak ledajaký. Mistr zvonař právě odlil poslední ze třinácti zvonů podporující akci Josefa Zimovčáka Na kole dětem, která má pomoci onkologicky nemocným dětem. A proč jich je 13? „Přejezd napříč republiku má celkem deset zastavení. Každý z odlitých zvonů, které dávám jako dar, v těchto městech zůstanou. Jeden poputuje také ke generálnímu partnerovi, kterým je Škoda Auto, další zůstane panu Zimovčákovi a poslední je putovní," osvětlil počet zvonů Jan Šeda.