Zubní lékaři na Rychnovsku nové pacienty už neberou

Rychnovsko - V rychnovském regionu chybí zubaři, a jejich stav se jen tak rychle nezvýší.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Archiv

Ve zdravotnictví chybí lidi – sestry, pomocný personál, lékaři. Stokrát opakovaná záležitost. Akutní je nedostatek pediatrů, gynekologů, praktických lékařů. A zubařů.

Pokud se přistěhujete do Rychnova nad Kněžnou a budete potřebovat zubního lékaře, pak budete mít smůlu a uslyšíte jednu a tu samou odpověď. Nové pacienty nebereme.

ZA LÉKAŘE V DŮCHODU NENÍ NÁHRADA

„Trápí nás nedostatek lékařů v mnoha oborech. Jsou oddělení v nemocnicích, kde odchod lékaře do důchodu znamená, že oddělení zůstane bez doktora. A stejné je to i ve stomatologii. V regionech převažují lékaři nad 55 let a jejich ordinace nebude mít kdo převzít," říká náměstek hejtmana a radní pro zdravotnictví Aleš Cabicar. Spíš než důvody tohoto stavu chce řešit budoucnost. „Oslovili jsme prostřednictvím hradecké fakulty i ostatních šest škol a nabízíme stabilizační příspěvky pro studenty šestých ročníků. Jde o 120 tisíc korun, které poskytneme oproti závazku určitá léta odpracovat v našich regionech – a to bez určení oboru," dodává.

Mnozí lékaři však hovoří o tom, že není vůle přijímat vyšší počty studentů na medicínské obory. „Myslím, že to už problém nebude, ale vznikla určitá generační mezera – pro lékaře dnes ve věku 45 až 50 let, kteří aktuálně chybí."

Stabilizační příspěvek by mohl zafungovat i proto, že mnozí vystudovaní lékaři míří do měst: „Praha má zubních lékařů dostatek – až přebytek. Tam je na lékaře třeba 500 pacientů, tady je běžný počet kolem 1500," říká stomatolog Martin Motyčka. Ani ten už do své ordinace nové pacienty nebere, aktuálně jich má kolem dvanácti stovek.

POČET PACIENTŮ STÁLE STOUPÁ

Rychnovský okres má však kromě obecných problémů i tu nevýhodu, že pacientů přibývá geometrickou řadu. Zvýšení výroby ve fabrikách sem přivedlo stovky nových obyvatel, a i ty občas bolí zuby. Svého lékaře neseženou, takže problémy řeší na pohotovosti, kde rostou počty pacientů. A místním patří jedna rada – zůstaňte zaregistrovaní tam, kde dosud jste.