Zdroj obživy i boj s „hejty“ – takový je svět youtubera

Veřejnost již zná jména letošních nejlepších blogerů a youtuberů. Soukromá agentura je slavnostně vyhlašovala minulý týden v Praze. A své zastoupení mělo ve finálové desítce i Rychnovsko. Čtvrtou oceněnou autorkou internetových videí v kategorii „beauty" se stala Bára Kubíčková ze Solnice se svým youtube kanálem Barušminky. Bára nechala redaktorku Deníku nakouknout pod pokličku své tvorby i soukromého života.

Hned na začátek obligátní otázka – jak vás vůbec napadlo natáčet videa a dávat je veřejně na internet?

Začínala jsem asi před dvěma roky psaním blogu. Po třech měsících jsem přešla na videa. Vždycky mě bavila kosmetika, tak jsem se o svoje zkušenosti chtěla podělit s veřejností. Zajímalo mě vyzkoušet si i něco nového. Rozhodně jsem do toho nešla kvůli vidině zisku. To dělá v dnešní době většina mladých začínajících youtuberů. Jsou to vesměs děti, které chtějí dostávat zadarmo výrobky od firem.

Mluvíte o produktech zdarma – dá se říct, že z youtube videí se stala forma reklamy?

Určitě, firmy youtubery pro reklamu využívají víc a víc. A je pak na každém autorovi, jak se s tlakem komerce vypořádá. Mně chodí domů často balíčky s věcmi, které mám testovat nebo propagovat ve videu. Spolupráce si ale pečlivě vybírám, chci si udržet určitou nezávislost a vlastní směr a ne se stát jen loutkou v rukách firem.

Takže youtubem se dají vydělávat i peníze…

Dají, i když prorazit je s rostoucím počtem youtube kanálů čím dál složitější. Já jsem měla štěstí a povedlo se mi to. I když nemám stovky tisíc odběratelů, i deset tisíc stojí za pozornost. A sledují mě hlavně moje vrstevnice, ne malé děti, což je fajn.

Vy sama se neživíte přímo youtubem, ale nemáte od toho daleko…

Youtube je příjemný bonus – testované produkty mám k vlastní spotřebě, někdy se hodí i jako dárky. Občas dostanu i nějaké peníze. Jednu firmu, která mi nabízela slušnou částku, jsem ale zrovna nedávno odmítla. Nemůžu propagovat výrobek, který bych si sama nikdy nekoupila. Nejsem na prodej, proto se musím živit i jinak. I díky youtube jsem se dostala k práci pro marketing internetového obchodu Vivantis. Natáčím pro ně videa s recenzemi a komunikuji s dalšími blogery, za což dostávám plat.

To zní jako ideální vysněná práce. Vnímáte to tak?

Dá se říct, že je to „dream job". Navíc pracuji z domu, což oceňuji hlavně teď, když jsem na mateřské. Někdy je těžké vše skloubit, musím si čas dobře plánovat. Ale nedokážu si představit, že bych nepracovala a „jen" se starala o miminko a domácnost, chybělo by tam nějaké naplnění.

Nemáte někdy pocit, že se vám osobní a pracovní život moc prolíná?

Tomu se v této profesi asi vyhnout nejde. Musí vás to bavit, abyste to zvládl. Někdy mi odhodlání berou „hejty", kterých ale naštěstí i díky povaze svých sledovatelů nemám tolik jako někteří jiní kolegové.

Právě urážlivé a nesnášenlivé komentáře, takzvané „hejty", jsou největším negativem práce youtubera. Jak čelíte kritice vy?

Jak jsem říkala, té kritiky naštěstí není tolik. Ta anonymní na internetu mi sice občas hne žlučí, ale víc ji neřeším. Spíš mě mrzí, když mají potřebu mi psát ošklivé zprávy mí známí, s čímž jsem se bohužel už také setkala. S tím musí asi člověk počítat, když jde veřejně s kůží na trh.

Vaše kůže má na trhu už svou cenu. Co říkáte na svou čtvrtou příčku na youtuberském žebříčku?

Těší mě to, ale upřímně – moc si toho nevšímám. Výsledky nemusí jasně ukazovat kvalitu či oblíbenost. Proto pro většinu lidí z branže není toto každoroční vyhlašování až tak důležité, jak by se mohlo zdát. Počítadlo odběratelů a shlédnutí videí a ohlasy v diskuzích jsou stěžejní.