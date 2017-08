Zdelovská lávka se letos opět vydařila

Zdelov - Několik set návštěvníků a víc než stovku soutěžících přilákala letos už po šestnácté akce, kterou společně se Sborem dobrovolných hasičů pořádá obec Zdelov.

Moderování se bravurně zhostil sportovní komentátor Štěpán Škorpil, který do Zdelova přijel letos už po třetí.

„Štěpán není žádné „vořezávátko“, v mládí byl juniorským mistrem Československa v desetiboji a my jsme rádi, že ho tady máme,“ přivítal komentátorskou legendu starosta Zdelova Miroslav Bozetický.

„Klobouk dolů před tím, co se tady ve Zdelově s pomocí hasičů a dalších skvělých lidí daří dát dohromady, protože Zdelov, který má oficiálně 248 obyvatel, najednou zvládá takovou úžasnou akci“ vysekl poklonu zdelovským Štěpán Škorpil

A dodal: „Nedílnou součástí Zdelovské lávky je to, že obrovsky pomáhají místní hasiči, protože kdyby tihle chlapíci nebyli ochotni se ponořit do místního koupaliště a připravit podmínky, tak by prostě tahle událost nemohla v žádném případě proběhnout, tak, jak každým rokem probíhá.“

„Ptají se mě, jak to dělám, že pokaždé dokážu zařídit takové krásné počasí, no, zatím se to daří, ale jednou se možná stane, že zaprší a nevyjde to. Ale zatím nám to vychází, okomentoval letošní ročník starosta Zdelova Miroslav Bozetický.

Tradičně se soutěžilo v několika kategoriích - v běhu přes pevnou lávku na čas, v jízdě dvojic na trakaři a běhu přes plovoucí most. Ceny, které si vítězové letos odnesli byly opravdu motivující. Ti nejlepší vyhráli například televizor, tablet a další elektroniku, nebo různé společenské hry.

Akci si nenechal ujít ani pravidelný návštěvník senátor Miroslav Antl, který spolu se starostou předával ceny vítězům.

V kategorii dívek 11 – 89 let zvítězila Elen Semrádová, která přeběhla lávku v čase 10,37.

„Hlavně jsem si musela dávat pozor na rovnováhu, protože se to strašně kýve, taky je to mokré a klouže se to, takže jsem se bála, že spadnu do vody. Trénovala jsem chvíli dnes odpoledne, soutěžila jsem letos poprvé,“ pochlubila se vítězka.

Přejeme Zdelovákům, aby se jim i příští ročník vydařil alespoň tak, jako ten letošní, aby je stále bavilo pořádat akce, při kterých společně tráví čas, a užijí se příjemný den plný sportu a zábavy.