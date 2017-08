Záhoří vs. úřady: Jadrná stále nestojí

Orlické Záhoří - V Orlických horách zatím další skiareál nepřibude. Záhoří tvrdí, že kvůli liknavosti úřadů.

Ilustrační fotoFoto: archiv

Několik let marných snah a miliony z Evropské unie v nenávratnu. Takhle zatím dopadly plány Orlického Záhoří vybudovat nový skiareál Jadrná.

Lyžovat se tu mělo už několik let, odpůrci stavby Janu Židlickému se však podařilo přípravu výstavby protáhnout a kvůli tomu nezískala obec na stavbu dotaci z Evropské unie.

Nakonec se obec rozhodla projekt za více než 150 milionů korun financovat svépomocí, přišly však problémy s úřady.

Obec získala platné územní rozhodnutí, to však zrušilo ministerstvo pro místní rozvoj, aniž by to starostovi Vojtěchu Špinlerovi někdo oznámil. Záhoří se obrátilo na soud, ten však ani po dvou letech nerozhodl.

Nyní stavbu podle obce brzdí výměna pozemků s Lesy ČR. „Už to trvá téměř rok. Největší problémy jsou vždycky s úřady, se státem. My máme vše připraveno, lesní pozemek máme zaměřený, čekáme jen na směnu,“ uvedl starosta Špinler.

Obec chce směnit s Lesy ČR svůj pozemek o výměře 40 tisíc metrů čtverečních za pozemek o devět tisíc metrů čtverečních menší. A podle starosty Špinlera také kvalitnější.

Záhoří potřebuje výměnou získat pozemek, který se nachází pod částí plánované sjezdovky a lanovky.

„Nabízíme za něj větší a kvalitnější pozemek. Navíc s tím, že lesy si tento stávající vykácí. My navíc zaplatíme újmu za předčasné vykácení lesa. To jsou zcela diskriminační a vyděračské podmínky, ale i na ně jsme ochotni přistoupit,“ poznamenal starosta Záhoří, podle kterého vše brzdí pomalé rozhodování Lesů ČR.

Pro směnu je nutný souhlas ministerstva zemědělství, na něj se ale Lesy zatím neobrátily.

„V současné době shromažďujeme podklady potřebné k přípravě a zaslání žádosti o udělení souhlasu Ministerstva zemědělství ČR. S ohledem na skutečnost, že uzavření směnné smlouvy podléhá jeho souhlasu, neznáme termín, kdy bude záležitost vyřešená,“ uvedla tisková mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová.

OBEC SE ZLOBÍ NA ÚŘADY

Jenže vedení Záhoří nechce od Lesů slyšet, kdy rozhodne ministerstvo, ale kdy se na něj Lesy obrátí. Podle mluvčí by to mělo být do konce října.

„Nemáme moc času – končí nám totiž platnost různých povolení a vyjádření. Například povolení na vykácení tohoto lesa vyprší koncem letošního roku,“ dodal Vojtěch Špinler.

Podle mluvčí Evy Jouklové se však vina nedá svalovat na Lesy. „Problém byl v tom, že projekt spal, pak ožil a pak zase usnul,“ poznamenala mluvčí. S tímto stanoviskem však starosta Záhoří razantně nesouhlasí.