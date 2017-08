Záhoří postaví běžecký okruh

Královéhradecko, Dvůr Králové - První český aviatik Jan Kašpar s ním 13. května 1911 uskutečnil památný 121 km dlouhý let z Pardubic do pražské Chuchle, kterým se zapsal do dějin evropského letectví. Se strojem Blériot XI. se pokoušel 1. září téhož roku vzlétnout také ve Dvoře Králové, ale pokus dopadl neúspěšně.