Začala Zahrada východních Čech

Častolovice - Ve výstavním areálu v Častolovicích začala ve čtvrtek tradiční akce - Zahrada Východních Čech. Expozice trvá do neděle 1. října.

Zahrada východních Čech - výstava v Častolovicích.Foto: archiv

Vystavují se květiny (chryzantémy, africké fialky, begónie, růže, muškáty, fuchsie, trvalky), ovoce (perspektivní a rezistentní jablka, velmi staré odrůdy jablek, hrušky, melouny, švestky, ovocnářské rarity, ovoce z výzkumných ústavů), zelenina (několik odrůd brambor a česneku, listová, kořenová a okrasná zelenina, cibule, zelí), kolekce bylinek, zahradní nábytek i keramika, okrasné keře, samostatná expozice chovatelů a včelařů.

Po celou dobu výstavy je k dispozici odborná poradenská služba, doprovodný program, prodej všeho, co je potřeba na zahrádkách, a občerstvení. Výstava se koná v celém zahrádkářském domě, v Sokolovně či v hangárech na venkovní ploše a je otevřena každý den od 9 do 17 hod., v neděli jen do 16 hodin.

Parkování je zdarma. Vstupné: 80 Kč dospělí, 50 Kč důchodci, 30 Kč žáci, studenti a ZTP, děti do 6 let zdarma. Využít můžete i rodinného vstupného za 170 Kč pro 2 dospělé a 1-4 děti.