Za každý pokácený strom město vysadí novou zeleň

Rychnov nad Kněžnou - Řadu obyvatel města znepokojila v posledních měsících skutečnost, že docházelo k poměrně masivnímu kácení stromů.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Michal Burda

Zmizely vzrostlé stromy třeba na Školním náměstí, kolem bytových domů na sídlištích. Podle rozboru Martiny Langrové z ochrany přírody a krajiny a správy veřejné zeleně Městského úřadu, šlo o 40-50 let staré dřeviny, které se dostávaly do konfliktu v rámci jejich prostorového uspořádání a do bezprostřední blízkosti činžovních domů se zvýšenou vlhkostí v okolí. Kromě toho byla spodní patra domů zastíněná. Nejde ale jen o kácení, ale vždy o projekt následné výsadby teleně. Každá vykácená zeleň bude nahrazena novou výsadbou. Další lokací, která byla zařazena do plánu úprav, je hřbitov. Došlo k pokácení třech mohutných lip, které byly poničeny množstvím jmelí.Zasaženy byla celé koruny a lípy se staly nebezpečnými. Mohutným zásahem projde i břečťan, který je roznášen po hřbitově a prorůstá obvodovou zdá a pískovcovými náhrobky. Plocha kolem hřbitova bude také maximálně vyčištěna od náletových dřevin. Platit bude i zákaz volného vysazování dřevin, cypřišů, jalovců apod.

V Borohrádku hasiči vylovili z řeky Orlice mrtvou volavku

Borohrádek - Profesionální hasiči z Rychnova nad Kněžnou a dobrovolní hasiči z Borohrádku byli ve středu v 7.40 hodin přivoláni k odběru uhynulé volavky popelavé z koryta Tiché Orlice v Borohrádku.Po příjezdu hasičů na místo bylo zjištěno, že se uhynulý pták nachází uprostřed řeky. Hasiči položili nastavovací žebřík na zamrzlou část hladiny a dostali se po něm až na místo. Jeden z hasičů ve speciálním jednorázovém obleku odebral uhynulou volavku a uložil ji do pytlů, které následně předal pracovníkovi krajské veterinární správě. Po dekontaminaci zasahujícího hasiče a technických prostředků se jednotky vrátily zpět na základny. Zdali šlo o ptačí chřipku či ojedinělý případ rozhodne další zkoumání. Nejbližší případ nebezpečné nemoci se objevil v Hradci Králové, kdy vir zabil labuť. Stalo se to ve středu u soutoku Labe a Orlice. Potvrdila to Státní veterinární správa. Jednalo se již o druhého nakaženého volně žijícího ptáka na území Královéhradeckého kraje.