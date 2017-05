Z bývalé betonárny je sběrný dvůr

Borohrádek - Velkou pozornost komunálnímu odpadu a hlavně bioodpadu věnuje město Borohrádek. Do nedávné doby měli občané možnost svážet veškerý komunální velkoobjemový odpad pouze na jedno místo.

A tak v areálu bývalé betonárny (ŽPSV), který město odkoupilo do svého vlastnictví, vznikl sběrný dvůr, kde je možné odevzdat veškerý odpad zdarma, včetně pneumatik, stavební suti, nebezpečných látek, plastů, kovů a hlavně bioodpadu. „Ten se naštěpkuje, nabízíme ho lidem, aby si ho dali do truhlíků nebo na zahradu," říká starosta Borohrádku Martin Moravec a dodává: „Betonárna jako sběrné místo je skvělá, krátkodobé pronájmy tamních prostorů nám vyrovnaly propastný rozdíl příjmů a výdajů." Z dotace byly zakoupeny další kontejnery a štěpkovač.

Ekologická zásada 4R

Reuse - nevyhazuj, co lze použít opakovaně;



Repair - nevyhazuj, ale radši oprav;



Reduce - redukuj, snižuj množství, používej nebo kupuj jen to, co opravdu potřebuješ;



Recycle - a když už vyhazuješ, recykluj

V Borohrádku budou třídit odpad přímo doma

Celkem město občanům rozdalo dvě stovky kompostérů, na veřejně přístupných místech je k dispozici 12 plastových velkoobjemových kontejnerů hnědé barvy a jeden rotační kompostér o objemu 400 litrů. „Máme plán obnovy sběrné sítě, dělali jsme analýzu a vyměnili odpadní nádoby za moderní, výklopné, je tam možné dát větší druhy odpadu, které se tam před tím nedostaly", upřesňuje Martin Moravec.

Síť bude nově posílena také o 11 zbrusu nových kontejnerů na papír, a v řádu několika dní bude zprovozněno nové sběrné místo přímo v obytné zóně. Kromě toho město objednalo u společnosti Eko-kom 200 sad třídicích tašek na papír, plast a sklo, které chce zdarma věnovat občanům, a umožnit jim tak, aby odpad mohli třídit přímo doma. Mimo pravidelného svozu bioodpadu se Borohrádek pravidelně účastní akcí Ukliďme Česko a Recyklujme s hasiči. „Snažíme se komunální odpad snížit, protože jeho produkce byla opravdu velmi vysoká, daří se nám to", dodává starosta Martin Moravec.