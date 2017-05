Vyžene zákaz lidi z hospod?

Východní Čechy - Panují obavy, že zákaz kouření zvýší počet případů rušení nočního klidu.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Dimír Šťastný

Už jen měsíc. Začátkem června si kuřáci svou cigaretu u piva již nezapálí. Vejde totiž v platnost zákon, který kouření v restauracích zakazuje.

Většina kuřáků už měla čas se s přijatým zákonem smířit, a tak se nyní začínají řešit praktické záležitosti. Rudolf Cogan st., majitel hospody v Nové Pace, která je v provozu už dvacet šest let, má jasno. „Připravujeme kroky, aby tady vznikl soukromý klub. Je to prostor pro kuřáky, léta sem chodí." K tradičnímu mariáši v „Baráčku", jak se mezi místními podniku říká, prý cigareta prostě patří. Nepopírá, že by mu s respektováním zákazu přibylo hostů z řad nekuřáků. Avšak aktuální stav je z jeho hlediska dostačující.

Obavy z nového zákona ovšem mají někteří lidé bydlící poblíž restauračních zařízení. Hloučky kuřáků posilněných alkoholem by mohly kvůli rušení nočního klidu přidělat práci strážníkům a policistům.

V Pohostinství U Šulců v Záboří na Trutnovsku doufají, že legislativní novinka jim hosty nevezme. „Žádná jiná hospoda v naší vesničce se čtyřiceti stálými obyvateli není. Budou si muset zvyknout. Doufám, že lidi budou chodit dál. Jen se prostě musí smířit s tím, že si půjdou zakouřit ven. Snad to nějak skousnou," povídá.

Není však jasné, jestli to skousne pan hostinský. V rodinném podniku je od patnácti, hospodu zdědil po tatínkovi. V zimě mu bude šedesát. „Ať si s těmi nařízeními poradí zase jiný blbec," procedí mezi zuby hospodský Milan Šulc.

Zákon zakazující kouření v restauracích platí téměř v celé západní Evropě. Většina lidí se tudíž domnívá, že si na něj velmi brzy zvyknou také Češi.

Známý lanškrounský farář Zbigniew Czendlik považuje zákon za příliš tvrdý. „Já to nějak přežiju. Ale je to trapné stát s pivem a cigaretou před hospodou. Myslím si, že hospody kdysi vznikly za účelem pití piva a kouření," sdělil Czendlik. Hospodští v menších obcích se bojí, že k nim zákazníci přestanou chodit. Pro Václava Lněničku byl ale nový zákon o zákazu kouření impulsem k založení nového podniku. V nejbližších týdnech otevírá v Litomyšli café bar na Smetanově náměstí. „Jsem rád, že budu pracovat v nekuřáckém prostředí," dodal Václav Lněnička.

Jiným podnikatelům však vadí, že jim stát nepřiměřeně zasahuje do jejich byznysu. „Osobně to považuji za útok na osobní svobodu," konstatoval majitel Restaurace Club 13 v České Třebové Zdeněk Vaňous.