Volkswagen se bojí konkurence. Část výroby Škody chce přesunout do Německa

Kvasiny - Manažeři a odbory německé automobilky Volkswagen chtějí, aby se část výroby divize Škoda přesunula do Německa a aby divize platila více peněz za sdílené technologie. Informovala o tom agentura Reuters. Volkswagen chce tak omezit konkurenci, kterou pro něj představuje jeho sesterská značka Škoda. Podle odborů by mohly zaniknout až dva tisíce pracovních míst.

Zatímco Volkswagen směřuje k snížení pracovních míst a výdajů z důvodů nadbytečných kapacit v německých továrnách, automobilka Škoda se pyšní vynikajícími recenzemi a ziskovostí. To však podle agentury Reuters jen zvyšuje rivalitu mezi těmito značkami uvnitř koncernu.

Německé odbory vidí v úspěchu škodovek hrozbu, ale zároveň i potenciální záchranné lano. Podle zdroje blízkého dozorčí radě ve Volkswagenu požadují, aby se část produkce škodovek přesunula do německých továren.

Předseda podnikové rady Škody Auto Jaroslav Povšík již minulý měsíc upozornil na možnost přesunu výroby následníka modelu Superb do Německa. „Zvažuje se přesun následníka modelu Superb do daleko dražší lokality v Německu, čemuž hodláme zabránit,“ řekl pro Českou televizi. Podle něj by mohly zaniknout až dva tisíce pracovních míst.

Volkswagen chce nyní podle agentury Reuters omezit nespravedlivé výhody, kterými disponuje společnost Škoda. Jedná se o kombinaci německé technologie s levnější pracovní sílou.

Podle šéfredaktora Automakers Ericha Handla je přesun výroby velmi reálný, nicméně nebude mít zásadní dopad na českou Škodovku a její zaměstance. „Pokud je mi známo, Škodovka hodlá přesunout část výroby z Kvasin. Limuzíny Superb by se vyráběly v montážní hale Passatu ve Wolfsburgu a ta linka v Kvasinách by se uvolnila pro novou SUV řadu. Pro zaměstnanost a výrobu by to neznamenalo nic,“ řekl pro ČT Handl.

Vedení také podle agentury Reuters přemýšlí nad tím, že by Škoda měla platit vyšší poplatky za použití hlavních platforem od Volkswagenu. Například za platformu MQB, která je také základem modelů střední třídy značek Audi a SEAT. U jednotlivých modelů se částky liší. „Zřejmě to centrále nyní připadá málo,“ dodal Handl.

"Namísto, abychom směřovali své úsilí k porážce vnější konkurence, například Tesly, vzniká zbytečný konflikt přímo v srdci koncernu,“ řekl však pro Reuters jeden z manažerů.

Vedení společnosti však tuto zprávu odmítlo komentovat.

Podle předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly se jedná o záměr německé automobilky Volkswagen získat peníze na ztráty vzniklé po dieselgate. Vláda by podle něj měla zbystřit, protože jde o snahy, které by mohly skončit větším odlivem peněz z Česka.

„Tady se hledá prostě způsob, jak peníze do Německa legální cestou dostat. Myslím si, že by měl velmi zbystřit český stát, ministerstvo průmyslu a obchodu, ministerstvo financí, jestli jsou takové poplatky adekvátní,“ řekl ČT Středula. Škoda je podle něj extrémně výdělečnou jednotkou koncernu, a to i kvůli násobně nižším platům českých zaměstnanců.

„Jednoznačně se tady projevuje, že jsme záložní německou ekonomikou, ale není možné, aby to ve finále dopadlo tak, že tady zavřeme závod společnosti VW ne proto, že by byl špatný, ale protože někdo chce stále víc peněz,“ uvedl. Poznamenal také, že jestliže někdo přesune výrobu z Česka do Německa, znamená to, že je rentabilní, i když jsou mzdové náklady vyšší. „Takže to je taky špatně,“ konstatoval.

Očekává se, že napětí bude ještě eskalovat, a to zejména před zasedáním dozorčí rady dne 17. listopadu, kdy se bude schvalovat investiční rozpočet v rámci celého koncernu.

Provozní zisk společnosti Škoda se během posledních tří let více než zdvojnásobil na 1,2 miliardy eur. V rámci koncernu pak patří česká firma k nejvýdělečnějším vůbec.

Ke skvělým výsledkům jí částečně pomáhají úspory ze sdílených technologií a také levnější pracovní síla. V automobilkách Škoda v Česku, kde se většina vozů vyrábí, se průměrná mzda pohybuje kolem 10,10 eur za hodinu. V Německu je to 38,7 eur, uvedl to statistický úřad v Berlíně.