Přepychy /ROZHOVOR/ - Jsme „na bedně", prohlásila v pátek 26. května v podvečer starostka Přepych Zdeňka Seidelová a bednou myslela historické vítězství své obce v krajském kole soutěže Vesnice roku, o němž ji informoval předseda krajské hodnotící komise.

Vítězství v krajské soutěži Vesnice roku patří Přepychám.Foto: Dana Ehlová

Zpráva se Přepychami šířila téměř kosmickou rychlostí. Zcela právem se tam teď všichni cítí více než „přepychově“ a jsou „přepyšní“ na to, co dokázali. Titul je ve správných rukách!

Tato obec na Rychnovsku má navíc ještě jeden primát - stala prvním finalistou letošního ročníku soutěže Vesnice roku. O pár hodin později ji následovaly Vetřkovice z Moravskoslezského kraje.

Kdy jste se dozvěděla o vítězství Přepych v krajském kole Vesnice roku?

Byla jsem ještě na úřadě a v 15.45 mi zvonil telefon. Volal mi předseda hodnotitelské komise Ing. Luděk Homoláč, Ph.D., starosta obce Stračov. Oznámil mi vítězství Přepych a srdečně mi blahopřál. K jeho přání se připojil i starosta Rudníku Aleš Maloch, místopředseda komise. Zavalila mě radost a myslím, že jsem poděkovala dost nesouvisle. Celá komise se potom přidala a zatleskala nám. Pánové mi potom připomněli termín našeho příštího setkání, tentokrát tedy u nás v Přepychách, v sobotu 19. srpna 2017.

Váš první pocit?

Měla jsem obrovskou radost, byl to úžasný pocit! Následovalo několik telefonátů zastupitelům a příprava hlášení této radostné zprávy do místního rozhlasu. Musela jsem se přece o tu radost podělit i s našimi občany.

Jaké mělo vítězství ohlas mezi obyvateli Přepych?

Všichni občané jsou šťastní, vždyť se opravdu do příprav zapojila celá vesnice! Setkávám se všude s úsměvy a vzájemnými gratulacemi.

Dokážete odhadnout, co rozhodlo o prvenství vaší obce?

Podařilo se nám prezentovat vynikající práci všech našich spolků, vynikající spolupráci s našimi podnikateli, ukázat, co všechno se nám již podařilo vybudovat a jaké máme plány do budoucna. Jak navazujeme na naši historii a pokračujeme v díle našich předků. Myslím, že právě oni by byli mile překvapeni, kdyby mohli nahlédnout do našich dnešních Přepych.

Vyhlášení výsledků vždy probíhá ve vítězné obci. Co vás v této souvislosti čeká?

První místo je obrovský závazek a čeká nás nyní hodně práce. Připravit důstojnou oslavu za účasti hodnotitelské komise a oficiálních hostů v čele s hejtmanem Královéhradeckého kraje, panem Jiřím Štěpánem, zástupců všech zúčastněných obcí v letošním ročníku soutěže Vesnice roku 2017, našich občanů a dalších hostů. Věřím, že to společně všechno zvládneme.

Dana Ehlová