Varhany budou brzy v plném lesku

Přepychy - Už jen 32 632 korun zbývá shromáždit na celkovou obnovu varhan z roku 1872 na kůru kostela sv. Prokopa v Přepychách.

Výtěžek z koncertu překročil 26 tisíc korun.Foto: Dana Ehlová

To je údaj z neděle 1. října, a tak to, co mnozí považovali na začátku projektu za nápad z oblasti sci-fi, se přepyšským podařilo, a jejich úsilí o dosažení částky téměř 1,34 miliónu korun se blíží do cíle.

K úspěšném završení záchrany varhan přispělo mnoho desítek jednotlivců, místní firmy, obec, farnost, Královéhradecký kraj i spolek PROVARHANY.

V současné době probíhá obnova hrací skříně, která dostává, stejně jako celý královský nástroj, novou podobu.

Dana Ehlová