Vánoční melodie zněly Rychnovskem

Rychnovsko - Šestý ročník oblíbené akce Česko zpívá koledy přilákal letos desetitisíce lidí. Všichni se naladili na atmosféru Vánoc.

O čem jsou Vánoce? Rozhodně ne o stresu a nervech, o dokonalých dárcích a nejlepších salátech. Jsou o pohodě a setkávání se. Příjemnou atmosféru blížících se svátků si na jednom velkém společném setkání připomněli i ti, kteří si ve středu přesně v osmnáct hodin společně zazpívali tradiční české vánoční melodie.

Šestý ročník oblíbené akce Deníku a Českého rozhlasu Česko zpívá koledy, která se koná po celé republice, zlákal i několik set lidí v rychnovském okrese. Zpívalo se jak v bývalém okresním městě Rychnově, tak v nedalekém Kostelci nad Orlicí, Vamberku a Opočně, připojila se i odlehlejší místa regionu jako Rokytnice a Deštné v Orlických horách.

Nejvíce lidí se sešlo v Kostelci na Jiráskově náměstí. Téměř dvě stovky diváků, dva pěvecké sbory Kvítek a Orlice a starosta města František Kinský – ti všichni společně zaplnili malé náměstíčko fyzicky i hudebně.

Podle pořadatelů akce v jednotlivých městech letos veřejnost odradilo hlavně počasí, o kterém by se dalo říct, že by do něj psa nevyhnal. Hustá mlha, teploty kolem nuly a mrznoucí déšť nahrávaly spíše posezení doma u kamen.

Nepřízni počasí se vyhnuli v krajské metropoli – Hradci Králové. Tam se totiž letos zpívalo v nově otevřeném nákupním středisku.

S horkým čajem a výborným svařákem v ruce si ale tóny koled užili i zpěváci pod širým nebem ve městech napříč celou republikou, Královéhradeckým krajem i rychnovským okresem. Středeční večer se tak již pošesté nesl i na Rychnovsku v duchu českých Vánoc.