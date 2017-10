V Rychnově trvají dopravní komplikace

Královéhradecko, Litoboř /FOTO/ - Obec se zhruba 12O obyvateli je jedinou na Náchodsku, která již osm let může používat status vinařské obce. Přičinil se o to vinař Jiří Pelikán, který má na viniční trati vysazeno přes 1250 hlav vinné révy. A to už je důvod pro vinobraní, které i přes nepřízeň počasí v sobotu po poledni přilákalo více než sto domácích i přespolních milovníků vína.