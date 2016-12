V Rychnově lidé vypustili stovky balónků

Rychnov nad Kněžnou - V pátek ve tři hodiny odpoledne se horní polovina rychnovského Starého náměstí zaplnila rodiči s dětmi.

Několik stovek balonků letělo k nebi..Foto: Vojtěch Podstavek

Stejně jako na mnoha místech v republice přišli podpořit vypouštění balónků s přáním k Ježíškovi. A neodradilo je ani pošmourné a uplakané počasí. Organizátoři této akce avizovali pokus o překonání rekordu, který padl v roce 2014. Tehdy bylo vypuštěno ze 415 různých míst republiky 103 738 balonků. Své přáníčko na balonek v Rychnově přivázaly nejen děti. Paní Jana K. redaktorce Deníku na místě řekla: „I dospělí mají svá přání. Nejsou to hračky, které si přeje většina dětí, ale často spíše zdraví, dobrá práce, spokojená rodina a podobně. Když už jsme sem s dětmi dorazili, tak proč si také přání nahoru za Ježíškem neposlat." Na to ale doplatili ti, kteří přišli na náměstí až po třetí hodině, balonky na ně jednoduše už nezbyly. Nadšená z této akce nebyla ani slečna Barbora J.: „Města se snaží efektivně nakládat z odpady, dobrovolníci čistí ulice i lesy. A pak si někdo vymyslí takovou záležitost jako vypouštění tisíců gumových balonků po republice. Na to, že po dopadu skončí jako odpadek, myslí málokdo."