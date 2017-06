V Rychnově jednali zastupitelé

Rychnov nad Kněžnou - Rychnovští zastupitelé na svém zasedání schválili Program na podporu materiálního vybavení nestátních neziskových organizací pracujících s dětmi a mládeží do 18 let. Žádosti budou přijímány od 20. července do 15. srpna.

Rychnov nad Kněžnou - ilustrační fotografieFoto: Zdroj redakce

Dále zastupitelé schválili Výzvu k podávání žádostí pro dotační řízení na podporu materiálního vybavení organizací poskytující sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Žádosti budou přijímány do 20. července 2017.

Autor: Ilona Dvořáková