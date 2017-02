V případě úrazu na chodníku nezapomeňte foto a svědka

Rychnovsko - Ledovka, závěje a mráz – ideální předpoklady pro nepříjemnost zvanou úraz.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Pavel Sonnek

Nejen Rychnovsko v současné době sužuje pravé zimní počasí a s ním i nezbytný průvodní jev. Zvýšený počet úrazů na komunikacích, chodnících a dalších veřejných prostranstvích.

Chodíme sice se zvýšenou opatrností, ale co dělat, když už na zemi skončíme, a neodnese to jen naražený kus těla? „Počet úrazů se zvyšuje stále – se zvyšováním motorismu, ale i proto, že lidé víc sportují. Na to snad ani letošní zima nemá velký vliv," konstatuje primář ortopedie v Rychnově Pavel Hroch.

Pravidla toho, co dělat, když spadnete a zjistíte, že to jen tak neprošlo, jsou jasná.

Na chvilku zapomeňte na bolest a vztek a vytáhněte fotoaparát či mobilní telefon a vyfoťte sebe, úsek, kde jste upadli a přímé místo pádu.

Nezapomeňte se rozhlédnout a zaevidovat svědky – budete je potřebovat. Pak se můžete odebrat k ošetření – nejlépe sanitou, protože tak získáte další dobré svědky.

Po ošetření pak nastává čas na další kroky. Tedy v případě, že se chcete domoci nějakého odškodnění. Buď si sami zjistíte, na čím pozemku jste se natloukli nebo navštívíte obecní úřad, kde vám pomohou najít, kdo je vlastníkem. Pokud je jím třeba sama obec, pak musíte vyplnit patřičný formulář, přidat fotky a seznam svědků. „Pokud to není příliš dlouho od doby úrazu, pak místo navštívíme a zadokumentujeme. Ve formuláři musí být dost podrobně uvedeno, jak se úraz stal, například, jaké měl postižený člověk boty, zdali opravdu dbal zvýšené pozornosti při chůzi, zvlášť, když je situace podobná letošní," říká Miloslav Trejtnar ze správy nemovitostí.

A vy pak už jen čekáte, jestli se nějakého odškodnění dočkáte. Finální rozhodnutí dělá příslušná pojišťovna, u které je vlastník pojištěn.

A některé statistické údaje uvádějí, že zdaleka ne všichni zranění podobným martyriem chtějí procházet, a ti, co se nedají a jsou o své pravdě přesvědčení, tak těch prý uspěje u pojišťoven cca 20 procent.

Nezapomeňte na ustanovení zákona o pozemních komunikacích, ve kterém se praví: „V souvislosti s počasím pak zákon považuje za zhoršení schůdnosti komunikace jen takové, které nemůže chodec předvídat při pohybu přizpůsobenému povětrnostní situaci a jejím důsledkům." A to letos lze.