V Opočně opět létali čerti, oblíbená show nezklamala

Opočno - Tradiční čertovská přehlídka v Opočně zaujala jak působivými efekty, tak perfektní organizací.

Každý rok očekávají lidé nejen z Opočna a blízkého okolí tradičního „Mikuláše v Opočně". A stovky příznivců této akce vědí, že je nač se těšit. Letos navíc mnoho rodičů i dětí doufalo, že si po ne zcela organizačně vydařené čertovské „Krampus show" v Kostelci nad Orlicí z předcházejícího víkendu v Opočně „spraví chuť".



A velká show na Kupkově náměstí opravdu ukázala, za jaký konec je potřeba podobné oslavy vzít. Bez obří obrazovky, velkého vyvýšeného pódia a stovky aktivních pořadatelů to při takřka tisícové návštěvnosti v dnešní době už nejde.

V sobotu odpoledne policisté uzavřeli provoz ve středu města, na louce za místním marketem vzniklo dočasné obří parkoviště a davy lidí začaly proudit na náměstí. Oproti čtyřem pověřeným lidem v Kostelci se tu na přípravách od srpna podílelo vedení města, Divadelní spolek Opočno – Divadlo Kodym, hasiči i městští policisté spolu s dalšími dobrovolníky.



„Všechny tato již tradiční a oblíbená akce baví, do příprav a realizace dáváme srdce, odměnou je nám pouze přízeň návštěvníků a teplý guláš na posilněnou. Chtěla bych tímto všem, kteří se na akci dobrovolně podíleli, ještě jednou moc poděkovat," říká starostka Opočna Šárka Škrabalová. Ta si také pochvaluje, že letos proběhlo vše do posledního detailu podle plánu. Scénárista a režisér akce Josef Machač si elegantně poradil i se zkrácením programu, který si kvůli dětem vyžádali po minulých ročnících někteří rodiče.

ČLOVĚK NEVĚDĚL, KAM SE DÍVAT DŘÍV

I po zmíněném zkrácení programu se do několika desítek minut podařilo vměstnat malé andílky, i ty velké, kteří „sestoupili z nebe" na pódium z vysokozdvižné plošiny.

Hned po nich „přiletěli" čerti na kladkách na laně z horních oken městské radnice. Čertovský rej nejen na jevišti, ale i mezi lidmi shromážděnými na náměstí vyděsil nejedno dítě, někdy i dospělého. Další a další čerti mířili na jeviště za pánem pekel s hořícími vidlemi v rukou, na dlouhých chůdách i ďábelských vozech.



Po ohnivé show konečně zvítězili andělé, rozsvítili andělské světlo a mohl přijít Mikuláš.

Na závěr ještě rozsvícení vánočního stromu a ohňostroj a promrzlí diváci plní nádherných zážitků mohli utíkat do tepla svých domovů.