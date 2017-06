V neděli se těšte na Přespolní běh areálem zdraví v Cháborách

Dobruška - Tradiční přespolní běh spojený s náborovým závodem pro všechny generace BUĎ FIT se uskuteční v neděli 11. června v 8 hodin v Areálu zdraví Chábory (tři kilometry od Dobrušky ve směru Rychnov nad Kněžnou).

Ilustrační fotografie.Foto: archiv Deníku

Součástí letos už 36. ročníku bude 14 kategorií od juniorů do 19 let přes speciální kategorie mužů a žen, až po závod od 4 do 88 let. Trať povede po zpevněných polních a lesních cestách. Poběží se na okruhu 3330 metrů, muže čeká trasa o délce 10 kilometrů. Absolutní vítěz této kategorie si odnese putovní pohár. Závod je součástí 28. ročníku Velké ceny východních Čech v bězích.