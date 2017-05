V kraji to mezi vládními stranami jiskřilo už vloni v říjnu

Východní Čechy - Sobotkův překvapivý vládní řez zastihl vicepremiéra Babiše během dnešní návštěvy Rychnovska.

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš (vlevo) a předseda ČSSD Bohuslav Sobotka. Foto: čtk

Úterní velký třesk v české vládě mezi sociálními demokraty a Babišovým ANO předznamenávala už minimálně před půlrokem ostrá atmosféra krajských voleb.

Už během nich, ale hlavně po spočítání hlasů, vybublaly všechny nevraživosti, které hrály důležitou roli i při rozpadu poslední české vlády.

V říjnu tak v Hradci Králové vznikla krajská vláda složená ze spíše tradičních politických stran: ČSSD, KDU-ČSL, ODS či TOP 09. Pachuť nálady hradeckých krajských voleb se připomněla minulý týden, kdy jejich hořká vítězka Klára Dostálová z hnutí ANO musela pod tlakem rezignovat i na mandát krajského zastupitele.

Paradoxně ohlášení pádu vlády z úst premiéra padlo během návštěvy ministra financí Andreje Babiše na Rychnovsku.

„Takto to pan premiér vyřešil chirurgickým řezem. Možná je to hra vabank, kdy dává vše do rukou prezidenta, ale je to zajímavé řešení," reagoval hradecký senátor Jaroslav Malý (ČSSD).

Rozhodnutí premiéra překvapilo i ostatní krajské politiky dosavadní vládní koalice.

Demise vlády překvapila nejen politiky z hnutí ANO, ale i královéhradeckého hejtmana.

„Na druhou stranu ho chápu. Z tohoto kroku je patrné sdělení, že pochybení Andreje Babiše jsou natolik zásadní, že díky jim a nejasnostem ohledně vysvětlování jeho majetku, končí celá vláda," uvedl hejtman Jiří Štěpán (ČSSD), který v tu dobu obědval s ministryní školství Kateřinou Valachovou (ČSSD). Ani ta v tu chvíli netušila, že již je ministryní v demisi. První muž kraje nepředpokládá, že pád vlády ohrozí fungování krajské koalice. Ta je složena mimo jiné ze dvou stran bývalé vládní koalice, tedy sociálních demokratů a lidovců, i parlamentní opozice. Avšak hnutí ANO sedí v krajských opozičních lavicích. Zástupci hnutí ANO věří, že prezident republiky by mohl vyjednáváním o nové české vládě mohl pověřit i jejich lídra: „Teď se uvidí, co prezident udělá, zda demisi přijme. Třeba pověří sestavením vlády pana Babiše," uvedl krajský zastupitel Petr Sadovský (ANO). Dodal, že že premiér předal svou zodpovědnost do rukou prezidenta.

„Premiér byl do toho zatlačen opozičními stranami. Překvapilo mě to, čekal jsem odvolání pana Babiše," doplnil Sadovský.

Otazníky se však objevily v dalších věcech, ve kterých je nutná úzká spolupráce kraje a státu. „Promítnout se to může, protože kraje očekávají ještě například z hlediska sociálních věcí některé důležité prostředky, aby mohly zajistit provoz," uvedl náměstek Vladimír Derner (KDU-ČSL) s tím, že je otázkou, jak vláda v demisi bude tyto záležitosti řešit. „Vládní krize narůstala. Je evidentní, že zde se hraje o to, jakou podobu má mít způsob veřejné správy. A zejména, do jaké míry je akceptovatelné, aby podnikání a veřejná správa prorůstaly," dodal Derner.