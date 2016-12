V hudebním klubu se jezdilo na U-rampě

Rychnov n. Kn. – Nadšený BMX jezdec Damián Kos má pocit, že tento adrenalinový cyklistický sport upadá. I proto se přibližně před dvěma měsíci rozhodl uspořádat nevídanou show a BMX scénu trochu oživit.

V rychnovském Dance pivovaru ve spolupráci s VSA Extreme, se kterými Kos jezdí cyklistické BMX exhibice, postavil U-rampu a na závody pod střechou sezval špičkové jezdce na speciálních kolech z celé republiky.

V sobotu odpoledne se tak v Rychnově sešlo třináct vynikajících sportovců, které přišlo podpořit okolo stovky diváků. „BMX disciplíny se jezdí většinou venku, takováhle indoor akce je opravdu speciální. Poslední vetší BMX jam se konal asi před třinácti lety v pražském klubu Roxy," vysvětlil Deníku Kos.

Mladý pořadatel vyjádřil i lehké zklamání nad malou diváckou účastí: „Mrzí mě, že nepřišlo víc lidí, i když prázdno tu rozhodně není, atmosféra je fajn. Bohužel je stále častější, že si lidé stěžují, že se tady nic neděje, ale když už se ta možnost najde, stejně nakonec nepřijdou."

Rychnovský hudební klub se nakonec pořádně zaplnil až po samotných závodech. Na afterparty, na které vystoupili hlavně místní interpreti různých žánrů jako například The Atavists z Hradce Králové a Jay Diesel z Rychnova, už nebylo téměř k hnutí.

Vcelku se akce vydařila a pořadatel Damián Kos rozhodně nevylučuje, že by se v budoucnu rád pustil do něčeho podobného, třeba i ve větším měřítku.