V Dobrušce chce další supermarket většina lidí

Dobruška - Už v roce 2009 byla jednání Dobrušky s marketem Lidl na dobré cestě, ale pro odvolání jednoho z účastníků řízení vše usnulo. Povolení propadla a zdálo se, že market do města už nezamíří. V loňském roce se díky iniciativě místostarosty města Petra Sadovského věc znovu probudila.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK

„Jednání se obnovila vlastně po sedmi letech a osobně jsem měl eminentní zájem, aby dopadla dobře a Lidl se v Dobrušce postavil," podotýká místostarosta.

A zájem nemá jen on, ale i dalších 3500 občanů, kteří v loňském roce podepsali petici za jeho výstavbu. A to je v sedmitisícovém městě podstatná část obyvatel.

„Abychom byli úplně přesní. Nešlo o přesně definovanou petici, neměla ani zákonem dané náležitosti, šlo především o ujasnění toho, jaký mají občané Dobrušky o druhý obchodní dům zájem. A jasně se prokázalo, že značný. V tomto ohledu se nám pak i lépe s ředitelstvím marketu jednalo. To si však samo zpracovalo průzkum zájmu i obchodního potenciálu a před Vánoci přijelo vlastně rozhodnuto. Jednání se tak úspěšně obnovilo," konstatuje Petr Sadovský.

Nový market chce víc než polovina místních obyvatel

Nový obchod by měl stát v sousedství dnešního jediného marketu v Dobrušce , pouze zrcadlově otočený. „Vzniknout by u něj mělo parkoviště zhruba pro několik desítek aut," uvádí dále místostarosta. I když se může ještě stát ledacos, pravděpodobnost, že Lidl se v dohledné době postaví a bude sloužit odhadem pro 20 tisíc potenciálních zákazníků jak z města, tak i ze spádových obcí a Orlických, hor je velká.

„Tento market staví nové obchody jen málo. V podstatě jeden za rok v České republice, ostatní předělává nebo renovuje. Dobruška by pro letošní rok měla být tím jediným městem. Teď je to ve fázi, kdy se zpracovávají detaily plánů a zapracovávají se i naše podněty," vysvětluje Petr Sadovský s tím, že stavba sama je pak poměrně rychlou akcí.

Výhodou je i fakt, že příjezd k marketu z hlavní silnice 1/14 už je několik let hotový a může pak navázat na nové parkoviště.

Teď sice vypadá podivně, protože sjezd v podstatě míří do polí a stalo se na něm i několik dopravních nehod, takže je zahrazen betonovými deskami, ale i ten se snad brzy stane funkčním.

Dobrušku čeká v letošním roce ještě jedna velká stavba. Ta je v rozpracování už podstatně dál. „Jde o kruhovou křižovatku ve směru Rychnov – Nové Město nad Metují stávající benzinové pumpy," přibližuje akci místostarosta.

I tato akce se rodila několik let a teprve v poslední době došlo k dohodě mezi investorem Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD) a městem. První návrh na výstavbu kruhového objezdu se objevil už těsně po roce 2000, tehdy však z několika důvodů z jeho realizace sešlo. „Křižovatka by měla výrazně zklidnit dopravu, která je ovlivněna zvýšením provozu z kvasinské automobilky a především zvýšit bezpečnost."

Kruhovou křižovatku bude stavět a financovat ŘSD a výstavba by měla být zahájena v průběhu roku.

Velkým urychlením pro zahájení stavebních prací je i skutečnost, že všechny dotčené pozemky jsou v majetku Ředitelství silnic a dálnic.

Objezd bude mít průměr cca 35 metrů a čtyři výjezdy – Na Nové Město nad Metují, Rychnov nad Kněžnou, Orlické hory a přímo do Dobrušky. „V současnosti je tam doprava přehuštěná a v je velmi složité třeba přejít silnici. To by měla křižovatka odstranit a spoléháme se, že se doprava zklidní. Dnes tam je sice omezení rychlosti, ale jen málokdo tam nařízenou rychlost dodržuje," přibližuje situaci radní.

Markety na Rychnovsku

Kolik velkých marketů s potravinami mají města v regionu?

Rychnov nad Kněžnou – šest

Solnice – žádný

Dobruška – jeden

Opočno – jeden

Vamberk – žádný

Kostelec nad Orlicí – dva

Borohrádek – žádný

Týniště nad Orlicí– dva

Rokytnice v O.h. – žádný

(ik)