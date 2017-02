V Dobrém už přišli na to, proč je to zelí tak dobré. Díky cukru

Dobré - Okurkiáda, zeliáda a chlebování v Dobrém, které proběhlo o víkendu, se setkalo s velkým úspěchem. V soutěži o nejlepší domácí výrobky nešlo o závratné cílové sumy peněz, ale o pohodu, radost a radostné sdílení výsledků domácího úsilí.

Ilustrační fotoFoto: Archiv akce

Téměř stovka návštěvníků ocenila 21 druhů naložených okurek, 18 druhů zelí a deset doma upečených bochníků chleba. První dva výrobky hodnotila komise, chleba pak všichni dospělí návštěvníci. Ačkoliv soutěžní disciplíny byly tři, pak vítězové jen dva. Okurky a zelí vyhrál Martin Hofman z Červeného Kostelce. Hlavní pořadatel Pavel Světlík jeho úspěch komentoval: „Je to vlastně tradiční vítěz, vyhrál už i dva předešlé ročníky. Pořád jsme přemýšleli, jak je to možné – a přišli jsme na to asi u zelí. „Krouhá si ho doma na jemno sám a přidává do něj cukr. Kolik ale nevíme. A nevíme to ani u okurek, proč jsou tak skvělé." Nejlepší bochník pak upekla paní Jurečková z Podbřezí. A už dnes je ale jasné, že příští rok se bude soutěžit znova.

V Kostelci se opět bruslí, a to téměř uprostřed centra města

Kostelec nad Orlicí - Na hřišti Obchodní akademie TGM v sousedství ZŠ Gutha Jarkovského, vzniklo kluziště. Správa majetku města společně s ředitelem OA Václavem Pavelkou oživilo tradici vytvořením ledové plochy přímo ve městě. Led vyrobili místní hasiči a sněhová bariéry Technické služby Kostelce. Po mírné oblevě začalo v pondělí opět mrznout a bruslení se obnoví. Denně je kluziště přístupné každému zdarma, v týdnu vždy od 14 do 19 a o víkendu od 9 do 19 hodin. Pro bruslaře je k dispozici umělé osvětlení.

(ku, iv)