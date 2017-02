Uprchlíků v Kostelci nepřibývá. Je klid

Kostelec nad Orlicí - Zvěsti, že se Pobytové středisko v Kostelci nad Orlicí bude rozšiřovat, byly fámy.

Před nedávnem se po Kostelci rozšířila fáma, že se bude Pobytové středisko pro uprchlíky rozšiřovat. Teď v Kostelci pro změnu zavládl klid. Místní občané si na přítomnost uprchlického tábora zvykli. „Já jsem byl nejdříve hodně proti tomu, aby tady tábor byl, ale postupem času si člověk na přítomnost exoticky vypadajících lidí zvykne. I na jejich odlišné zvyky. Nejsem úplně nadšený, ale už mě to nevadí," řekl místní usedlík Jiří Janeček.

Klid a minimum problémů potvrzuje i místostarosta Tomáš Langr. „Nemáme žádné informace o tom, že by se ve městě muselo čelit nějakým zásadnějším potížím. Záleží to hodně na národnostní skladbě klientů, jeden čas, v době, kdy převažovali emigranti ze středního východu, docházelo k jejich vzájemným potyčkám, ale to už teď neregistrujeme." A dodává, že oproti problémům ve městech, které nyní čelí problémům s přílivem zaměstnanců do automobilky, se Kostelec stává klidným místem.

Uprchlíků v azylovém centru v poslední době nepřibývá

K 31. lednu byla kapacita v kosteleckém Pobytovém středisku 277 lůžek a byla obsazena jen z 83 procent. Mezi národy, které se do pobytových středisek přijímají, převažuje Ukrajina, Čína, Irák a Arménie.

UKRAJINA, PÁKISTÁN, VIETNAM

Něco jiného je to ve výčtu národů, které se objevují v zařízeních pro zajištění cizinců, tam převažuje Ukrajina, Vietnam a Pákistán. I když se u většiny místních lidí objevují spíše obavy z pobytu muslimů, nakonec se případné potíže týkají spíše klientů z rusky mluvících zemí. „To už jsem konflikt měl, v hospodě, Takový týpek si asi myslel, že mu to tam patří a dovoloval si na obsluhu. Tak jsem ho zpacifikoval," kasal se jeden ze štamgastů místní hospody s tím, že dobré je, že muslimové do hospod nechodí. „Alkohol dělá problémy," dodal.

JE KLID

Velitel zdejší městské policie Petr Černohorský ale stav hodnotí jako klidný: „Uvidíme, až se změní počasí. Jde to v takových vlnách, teď je období klidové."